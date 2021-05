Mourinho, mural em Roma (Testaccio): Ele está em uma Vespa especial

dê a ela Specialino Al Specialoni (Na verdade, Especial Um) O passo é curto. De Gregory Peck a Jose Mourinho, ele é romano com certeza. O simples anúncio de sua chegada a Roma foi o suficiente para desencadear a verdadeira obsessão de Mourinho pela capital. uma Mounia, Continuar praticando a reescrita contínua indicando o título do próximo treinador Giallorossi. Que, na verdade, ainda não pôs os pés na capital, mas já paira sobre o céu de Roma como a única potencial libertadora do orgulho inflado de um torcedor que há tanto tempo aguardava um ponto de inflexão. Mudança de propriedade, gerentes, treinadores e jogadores: tudo sem sucesso e uma nova revolução começa. Esse português apareceu, depois que o primeiro falhou com ele FonsecaParece que ele imediatamente tocou os corações e as esperanças do povo cigano, que acolheu a declaração de Friedkin de europeu e europeu como uma alma indispensável e preciosa de ar puro, uma ideia também expressa por um dos filhos exilados dos Giallorossi nos últimos anos, florentino Ele ainda está sob contrato com a Roma e, quem sabe, talvez agora esteja pronto para voltar.