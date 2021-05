Futuro Inter, Stephen Chang assusta Conte e os fãs

O Scudetto não foi comemorado oficialmente no San Siro e o troféu ainda foi entregue ao capitão Samir Handanovic. Então agora em casa Inter Já estamos falando sobre isso futuro. É um futuro preocupante.

Como se sabe, de fato, a chegada do presidente à Itália Stephen ChangAlém de comemorar a vitória do Tricolore e parabenizar a equipe e a equipe técnica e administrativa, ele teve como objetivo avaliar a exata posição institucional do clube e traçar as diretrizes para a próxima temporada, com o mercado à frente.

Portanto, se a cúpula esperada é com Antonio Conte Prevista para acontecer apenas na próxima semana, na quinta-feira 6 de maio, Zhang fez uma previsão dos tempos por meio de reunião realizada na sede com 35 dirigentes de diversas áreas do clube, entre eles dois diretores Pepe Marotta e Alessandro Antonello, diretor de Esportes Piero Osilio, proprietário do MP Dario Paquin e do vice-presidente Javier Zanetti e a Equipe de Marketing. Uma reunião em que Zhang foi direto ao alvo, dando origem aos números da crise.

Na verdade, o número: 270 milhões de euros, O que corresponde a Custo do trabalho Atual em Entre Casas. Não. Tudo deve ser demolido o mais rápido possível. E então o presidente pediu explicitamente aos gerentes que era hora de fazer alguns Renúncias, Leia os relacionados Bônus Presente nas décadas de vitórias esportivas e diversos gols. Assim, a redução do custo da mão de obra vai passar por diversas áreas, desde Reduzindo a quantidade de salários para Atribuído Um jogador importante que pode garantir ganhos de capital corretos, mas não essenciais para as necessidades de um treinador.

Sim, o treinador. Antonio Conte Ele não esteve presente na reunião, mas deve se encontrar com Zhang nos próximos dias. Talvez até antes do jogo contra Juventus No domingo, 16 de maio, talvez entre a partida da Roma na quarta-feira, dia 12, e uma partida contra os Bianconeri.

O acordo de fechamento com um dos dois fundos americanos entre a Bain Capital e a Oaktree trará a famosa figura para 250 milhões O euro, mas o chamado Empréstimos provisórios Será usado em emergências ou para pagar salários, e não será suficiente para evitar sacrifícios importantes.

É fácil imaginar que o futuro do treinador de Salento no banco dos nerazzurri dependerá do próximo cume. Porque, com toda a probabilidade, Zhang também pedirá a Conte que renuncie aos bônus do Scudetto e prenuncie ao técnico a necessidade de largar algum peão importante. Os nomes devem ser escolhidos no campo técnico, mas algumas suposições podem ser feitas.

Dar Marcelo Brozovic, Que expira em 2022 e que corre o risco de negociar uma renovação em números menores, inclusive Christian Eriksen, Entre os campeões do segundo turno, mas um negócio potencial. Para não esquecer as estrelas da defesa de Stefan de Frigg, Que tem mercado na Inglaterra, até Milan Scriniar. Por outro lado, sua permanência não parece estar em perigo Romelu Lukaku Ou renovar Lotaro Martinez.

No momento, Conte está considerando o estádio e os jogos contra a Roma e principalmente a Juventus, que é um jogo sem sentido artístico, pelo menos para o Inter, mas no qual Conte pretende apresentar a melhor formação para confirmar a superioridade dos bianconeri, que já foi expressa. Durante a primeira etapa. Mas o futuro próximo está sobre nós.

OMNISPORT | 07-05-2021 07:49