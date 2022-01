Mercado de transferências da Juventus, Milinkovic-Savic após Vlahovic: pedido ‘oficial’

Juventus, depois de Vlahovic, outro figurão que ele sonha com o compatriota Milinkovic-Savic: esse é o pedido

O sucesso do mercado de janeiro foi, sem dúvida, a transferência da Doosan Vlahovic No Juventus. A compra do atacante sérvio pela Juventus é algo que dificilmente foi visto durante um mercado de reforma como o mercado de inverno. Agora Valhovich é chamado a fazer o que tem que fazer Fiorentina Ele é chamado para fazer melhor, e essa é a gravação, enquanto Viola espera que sim Sexta-feira e Cabral Ele poderia substituir o jovem sérvio da melhor maneira possível.

Sexta-feira foi o dia de Vlahovic, com o anúncio oficial da Juventus FC. E mesmo nas redes sociais, tanto a empresa quanto o jogador não hesitaram em postar as primeiras fotos. E em um post que apareceu na página do Instagram do atacante sérvio, entre os vários comentários, havia um comentário que enlouqueceu os torcedores da Juventus.

Juventus, a atração social da multidão de Milinkovic-Savic

Também entre as mensagens de bons votos está a carta de Serge Milinkovic-Savic. Meio-campista LácioO novo atacante da Juventus escreveu: “Você merece, desejo-lhe o melhor”, Complete com um coração vermelho e aplausos. Uma mensagem que emocionou os adeptos da Juventus, que aproveitaram para manifestar o seu apreço pelo médio da Lazio, e o convidaram a juntar-se ao seu compatriota em Turim.

Um acordo, no entanto, é impossível de se concretizar nestas últimas horas de janeiro. É muito difícil para a Juventus tentar um jogador, mas parece mais inimaginável que o presidente. Loto Qualquer oferta pode ser aceita logo após o vencimento do mercado de inverno. Quem sabe, no entanto, que as negociações não surjam no verão: o meio-campista sempre acompanhou com interesse todos os grandes clubes italianos e europeus, incluindo a Juventus. Seu contrato com a Lazio termina em 2024, mas Lotito sempre construiu um muro até agora. Caberá à direção da Juventus tentar realizar o sonho dos torcedores, mesmo que o negócio pareça realmente complicado, com os bianconeri tendo que gastar um valor semelhante ao gasto com o próprio Vlahovic para mirar no jogador.