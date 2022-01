Porque esperamos na Liga dos Campeões

Roma- Mterça-feira mês aberto facto . uma fevereiro O torneio, quatro partidas mais as quartas de final da Copa da Itália, onde a Roma enfrenta a Inter, está de volta em uma competição considerada alvo prioritário para a equipe. Mourinho . O torneio tem quatro compromissos no papel que podem ser relançados na classificação. Após o intervalo, o treinador espera que os resultados continuem com a esperança de se aproximar do quarto lugar, mesmo que a Juventus saia com força do mercado de janeiro e se torne um competidor muito astuto na última vaga disponível. Campeões liga .

Fevereiro é quente para Roma

Depois de quatro dias de folga a partir de amanhã Roma Os treinos serão retomados antes do jogo de sábado. Começamos com Génova, então terça-feira imediatamenteInter Na Copa da Itália, então SassuoloE Verona e especiarias. postura Campeões É difícil mas não impossível. A vitória do Empoli antes do intervalo restaurou a confiança da equipa de Mourinho. Quarto lugar a cinco pontos de distância, eAtalanta Ela precisa recuperar a partida, mas estará envolvida em uma partida ao vivo nas Olimpíadas em março, o que pode ser crucial. Contra a equipe de Gasperini no jogo de ida veio a única vitória sobre um adversário de alto escalão. O calendário dá ao Gelurus a oportunidade de estender a linha. São duas vitórias consecutivas (três na Copa da Itália contra o Lecce) e na Liga Roma Ele venceu três partidas consecutivas no início do torneio. Neste período, os Giallorossi poderão se dedicar ao campeonato e à Copa da Itália, pois os compromissos europeus retornarão a partir de 10 de março, com as oitavas de final da Liga da Conferência. a Avaliação Será ainda mais difícil para o adversário do quarto lugar da Roma, entre outros participantes dos playoffs da Liga Europa.

Mourinho é mestre da situação

Mourinho Estou convencido de que a equipe pode crescer. Com o contributo dos dois reforços que chegaram do mercado de Janeiro, Sérgio oliveira e Maitland-Niles, Com o retorno do capitão peregrinos, com o crescimento geral da equipe. Ele sente que tem mais e mais em sua mão. Special One já está se aproximando da próxima temporada. Ele certamente trará a equipe de volta à região do Algarve, no sul de Portugal, durante a pré-temporada, e também haverá uma turnê pelos EUA em um futuro próximo. a Friedkin Estou totalmente do seu lado e assegurei-lhe que em junho, a equipe será reforçada conforme as instruções. Mas foi apontado recentemente que criticar os jogadores pode ter os efeitos opostos e, de fato, após a partida contra o Empoli Mourinho, ele corrigiu seu chute. O treinador é absolutamente dono da situação, jogar em 3-5-2 não é o melhor para a sua filosofia futebolística, mas sabe que desta forma Zaniolo pode dar o seu melhor. Hoje Nicolo se sente como um segundo atacante, harmonia com lbrahim O inglês começou a marcar regularmente por algumas semanas. Na área tornou-se mortal. lá Roma Ele não tem Atalanta ou Juventus, mas o Special One pode fazer a diferença.