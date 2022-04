“Faltou uma coisa contra a Lazio. Faremos isso amanhã contra o Milan!”

Na véspera do jogo contra MilãoTécnico Griffin satisfeito Ele falou na habitual conferência de imprensa pré-jogo. O técnico está ciente do grau dificuldade Da partida, mas também conhece as armas que podem colocar o time em apuros Cavilhas.

Pleasin Génova Milão

Estas são as palavras dele:

Novo no treino? “A ideia com Ikoban está aí porque ele jogou 45 minutos no último jogo e foi melhorando. Obviamente existem essas ideias porque Piccoli foi muito bem na última corrida e existem ideias para poder jogar com atacantes. Mas é claro que quando você perde um jogo por quatro gols, é importante ver os erros que cometemos. Mesmo com Verona e Lazio demos muitos presentes, agora devemos tentar evitá-los e nos dar um presente“.

Em milãoÉ claro que jogar contra um grande time como o Milan sempre me deixa feliz. Eles são os favoritos, mas vamos lá para fazer o nosso jogo. Se virmos os jogos com Bolonha e Torino, mesmo que termine 0-0, eles não perderão sua estrutura e equilíbrio até o final. Por exemplo, o Bayern de Munique contra o Villarreal, que no final atacou muito e perdeu o equilíbrio.”

jogar contra adultos: “Precisamos fazer muita pressão. Para dados baseados em corridas e pagamentos de GPS, foi uma das piores partidas contra a Lazio. Eu olho para os dados de boa vontade, eles não mentem positiva ou negativamente. Com Biancocelesti não houve intensidade e isso nos servirá no jogo de amanhã. Precisamos voltar à intensidade que mostramos em outras partidas e temos que colocá-la em campo contra o Milan. Com a Lazio, demos a sensação de pressão por conta própria, enquanto nas outras partidas mostramos que somos todos coesos e isso será muito importante”.

Filippo Fagiolini