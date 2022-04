Resultados Trimestrais da Europa e Conferências – Esportes – Futebol

Roma, 14 de abril de 2022 – foraAtalantadentro Roma: entre Europa E Liga da Conferência O número de italianos restantes no jogo em competições continentais foi reduzido pela metade. Os Nerazzurri são eliminados Leipzigque nas semifinais enfrentará PerceberEnquanto os Giallorossi apagam o tabu Bodo / Brilho E agora eles se apresentam à dupla comparação com Listar. Mas a verdadeira surpresa hoje é a eliminação de BarcelonaQuem se rende em casa porEintracht Frankfurtque nas semifinais vai desafiar West Hamque entretanto desencadeou uma leão.

Liga Europeia

Atalanta 0-2 Leipzig (18′, 87′ (r) Nkunko)

Termina com mãos de apoio de Nkunko aventura em Liga Europeia a partir deAtalanta O futebol real pode ter dado suas ambições de se classificar na primeira mão, já que as chances que os “nerazzurri” perderam foram muitas. O passe da semifinal vem dos alemães, que agora têm que lidar com Perceber.

Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (91′ Busquets, 101′ Debye (direita) – 4′ (direita), 67′ Kostik, 36′ Pole)

Que a tarefa era mais complicada do que o esperado para Barcelona Já era compreensível após a primeira rodada, que terminou muito equilibrada 1-1. para mim Camp Nou É ainda pior para os espanhóis, que nem chegaram ao nível 3 (bater duas vezes costicoincluindo uma penalidade por uma penalidade H Puro) antes de buscar um retorno desesperado no longo e tenso período de recuperação (sair da dupla amarela Ndica). A missão parece estar tendo sucesso quando era antes Busquets Então Adeus Do local eles tocam um empate que nunca será alcançado: nas semifinais, oEintrachtcom o qual você terá que lidar West Ham.

Olympique Lyonnais 0-3 West Ham (38′ Dawson, 44′ Arroz, 48′ Bowen)

Tensão na estrada 1-1: No caminho de volta, corte 3-0 Da equipe visitante para se registrar DawsonE arroz E bowen. Três de um tipo sem apelação remove leão e envia West HamSurpresa espera por ele agora Eintracht Frankfurt.

Rangers Sporting Braga 3-1 (2′, 44′ (r) Tavernier, 101′ ruff – 83′ carmo)

no meu caminho Ruiz A primeira rodada foi entregue Bragaque um Glasgow Imediatamente vai sob a mão Taberneiro, primeiro em 2′ e depois, fora do caminho, em 44′. Pouco antes, aos 42 minutos, os portugueses perderam por sinal Tormina Mas, embora o homem seja menor, aos 83 ‘obrigado flicker Carmo Estender a partida até a prorrogação. Para determinar o tempo extra e o desafio em geral Rufque leva os escoceses às semifinais contra Leipzig. Nada a fazer em vez de Bragaque fica cada vez mais tenso no final: aquele que paga o preço MedeirosEle é ejetado em segundos.

Liga da Conferência

Roma-Bodo/Glimt 4-0 (5′ Abraham, 23′, 29′, 49′ Zaniolo)

A derrota da primeira mão (completa com uma final pungente) e em geral engoliu a maldição norueguesa Roma Apenas 5 minutos depois, quando Ibrahim Equilibre a soma de gols antes de começar Zaniolo Vitrine: Uma trilogia que faz brilhar cada vez mais a estrela da classe 99, além de destacar os Giallorossi nas semifinais, onde fica claro que o nível vai subir muito. Obstáculo é chamado de superação Listarmas, entretanto, a única equipa italiana permaneceu Europa Uma noite festiva e um bom futebol podem ser apreciados após as toxinas da primeira mão.

PSV Eindhoven 1-2 Leicester (27′ Zahavi – 77′ Madison, 88′ Pereira)

o 0-0 Desde a primeira mão, na verdade, ele adiou tudo para um jogo Eindhovenque começam de 27 ‘grandes sonhos de ação de graças para ZahaviApresentado por gotze. Então, no final do segundo tempo, a cadeira se levanta Listarem 77′ e 88′ ganha um bilhete para as meias-finais, onde encontrará Roma: Os expositores de trás são Madison E Pereira.

PAOK – Olympique de Marselha 0-1 (34′ byte)

Uma vitória apertada na primeira mão e uma vitória apertada na segunda mão:Olympique de Marselhadistância 2-1 A partir da primeira rodada, ele está garantido para chegar às semifinais, onde terá que desafiar Feyenoord. Nakheel o melhor em campo vai para tchauque aos 34′ beneficiou de ajuda Guendouzi.

Slavia Praga – Feyenoord (14′ Traore – 2′, 59′ Sobremesas, 78′ esquerda)

Equilíbrio após fogos de artifício 3-3 Do primeiro tempo já quebrado depois dos 2′, quando doces Quebra o atraso 14 minutos atrás traore Restabeleça imediatamente a paridade na conta total. Igualdade que tropeça aos 59′, quando volta a marcar doces E então, finalmente, desmaia aos 78 minutos nas mãos de Sinistra. A pista tcheca, superada em número pela cor vermelha, acenou A como um bigodeenquanto os holandeses, que se enfrentarão nas semifinais, continuamOlympique de Marselha.

