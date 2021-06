Choque de Fiorentina: Gattuso em direção ao divórcio. Clash with Commisso, aqui estão as alternativas possíveis | primeira página

As nuvens que estavam se formando sobre Florença levaram à tempestade esperada para esta noite. As faíscas se transformaram em relâmpagos e havia tensão entre eles Gennaro Gattuso e a Fiorentina Rapidamente se transformou em uma ruptura que se tornou lenta, mas segura. Um confronto com Rocco Commisso levará ao divórcio Antes mesmo de começar a aventura no assento roxo, tanto que já existem nomes para possíveis alternativas.

Confronto com o Commisso – Um relacionamento rapidamente corroeu até mesmo a mão pesada Jorge Mendes. A tensão entre Commisso e Gattuso decorre, antes de mais, do mercado de transferências e dos jogadores a que o treinador se referiuE como ideal para uma nova aventura. Os jogadores que se aliavam ao antigo Napoli tinham o seu próprio agente português, e o patrocinador roxo tinha de pagar comissões consideradas excessivas.

Alternativas possíveis – Aqui estão as primeiras embreagens e agora a fratura. Já neste horário, as duas partes estão trabalhando para determinar a rescisão do contrato que nunca foi depositado na liga, mas foi assinado por todos e, portanto, teve que ser dissolvido. Em seu lugar, a Fiorentina avalia as características Rudy GarciaEle foi libertado de Lyon e tem um passado em Roma Claudio Ranieri, permaneceu livre após a despedida da Sampdoria. Em jogo também estão nomes Walter Mazzarri e Vincenzo italiano, que, no entanto, recentemente renovou seu contrato com Spezia e parece inacessível.