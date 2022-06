Mercado de Transferências – Dybala-Inter: Bem, primeiro encontro, aqui estão os números e detalhes de sua mudança para os Nerazzurri.

JuventusPartida Marotta Quem quer trazê-lo para a Inter depois que o mesmo técnico foi o protagonista de sua mudança do Palermo para a Juventus em 2015. As partes parecem cada vez mais próximas, a ponto de a oferta já ser para o jogador e sua comitiva. Eles chegaram à sede Jorge Anton E a Giacomo PetralttoUma indicação do dia importante que se aproxima. O Inter deve deixar alguns apêndices redundantes, mas o caminho já foi rastreado. A oferta vai satisfazer Dybala? Marcação na próxima semana para uma nova reunião na sede também para apresentar os bônus que serão destinados à Argentina. Acabou o primeiro encontro Entre os agentes do Inter e Dybala , para determinar os detalhes da contratação argentina para a próxima temporada. Capítulo 93 RecebidoPartida Em transferência gratuita, após não renovação Contrato. E agora? Já está láQuem quer trazê-lo para a Inter depois que o mesmo técnico foi o protagonista de sua mudança do Palermo para a Juventus em 2015. As partes parecem cada vez mais próximas, a ponto de a oferta já ser para o jogador e sua comitiva. Eles chegaram à sedeE aUma indicação do dia importante que se aproxima. O Inter deve deixar alguns apêndices redundantes, mas o caminho já foi rastreado. A oferta vai satisfazer? Marcação na próxima semana para uma nova reunião na sede também para apresentar os bônus que serão destinados à Argentina.

Oferta: 6 milhões por 4 anos

transferência de mercado Lukaku poderia realmente retornar ao Inter? As sete perguntas da negociação 15 horas atrás

EU ‘InterNo entanto, ele já formalizou sua oferta ao jogador. mostrar de 6 milhões líquidos por temporada por 4 anos. Um número não muito maior do que o que ele viu em Juventus (5,5 milhões por temporada) e sob as exigências do argentino, que há muito solicita nos últimos meses mais de 8 milhões. No entanto, o Inter é baseado no contrato longo (4 anos) e bônus que ainda não foram determinados. Este é o primeiro show dos Nerazzurri, e agora caberá a Dybala dar sua opinião. Mas o argentino não está mudando de ideia no momento: ele quer 8 líquidos mais bônus.

Como foi? É necessário perguntar ao Gerente Geral Giuseppe Marotta. No entanto, acho que se nos permitirmos encontrar o promotor em Dybala, especialmente na sede, isso é um fato positivo. [Giacomo Petralito, agente FIFA]

Mas quem deve sair do Inter?

No entanto, como dissemos, o Inter deve vender primeiro. Gravetos Parece que ele está prestes a ficar: o zagueiro quer ficar na Série A e a cena já se manifestou sobre uma possível venda do zagueiro da seleção. Lá na lista de despedida Alexis SanchezContratado até junho de 2023, H Arturo Vidal, Contrato até junho de 2023. O ex-Udinese foi proposto ao Barcelona, ​​​​mas com uma forte rejeição do Blaugrana. De resto, sem grandes atuações, enquanto a ex-Juventus estará à beira da contratação do Flamengo, pronta para uma nova aventura no Brasil.

10 momentos inesquecíveis de Dybala com a Juventus

transferência de mercado Luka Modric renova com o Real Madrid: acordo geral 16 horas atrás