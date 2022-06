Transmissão ao vivo / Irlanda Ucrânia (pontuação 0-0) Transmissão de vídeo de TV: Os anfitriões dominam!

Role a bola no Aviva Stadium em Dublin

Irlanda e Ucrânia se enfrentam na quadra de partida nesta partida válida pela segunda rodada da Liga das Nações, Liga B, Grupo 1. A equipe da casa se recuperou da derrota surpresa contra a Armênia na primeira partida do torneio, enquanto os . Eles farão sua estreia nesta edição e terão que superar a decepção da eliminação da Copa do Mundo.

O domínio do Air nesses primeiros cinco minutos de jogo, com a Ucrânia completamente fora do jogo, ainda pode ser afetado pela eliminação do Catar em 2022 pelas mãos do País de Gales. Não há chances reais de gol nesta partida inicial, mas o ritmo alto que os irlandeses impuseram.

Live Irlanda Ucraniana (0-0): Começa!

Finalmente a transmissão ao vivo de Irlanda Ucrânia Prestes a nos fazer companhia, e então podemos nos lembrar da seleção do Leste Europeu iniciando sua jornada pela Liga das Nações esta noite. Obviamente, já é ótimo vê-la em campo, dada a invasão da Rússia que devastou (arruinou) o país: é por isso que a Ucrânia teve que adiar seu caminho para as eliminatórias da Copa do Mundo. Voltando a campo meses depois, a seleção nacional venceu a Escócia com muito orgulho e se entregou à partida para a fase final: aqui, porém, o País de Gales triunfou, penalizando assim a quarta edição do Mundial sem participação.

O último, e também o único para uma federação que certamente não é velha, é 2006: a Ucrânia chegou às quartas de final ao eliminar a Suíça nos pênaltis, mas depois o italiano Marcello Lippi, que estava a caminho do que aconteceria. Tornou-se uma vitória brilhante, ele venceu por 3 a 0 sem retomar. Agora estamos realmente prontos para descansar e fazer um balanço do que vai acontecer em campo: vamos dar a palavra imediatamente aos heróis desta interessante partida da Liga das Nações, porque a transmissão ao vivo da Irlanda e da Ucrânia está prestes a sair! (Editado por Claudio Franceschini)

Ireland TV Live from Ukraine Live Video: Como você vê o jogo da Liga Ucraniana

lá Ele vive A partir de Irlanda Ucrânia Será transmitido pela Sky, Sky Sport Football, não na versão completa, mas dentro de um contêiner Diretta Gol, com atualizações em tempo real: todos os torcedores poderão acompanhar o desafio também em Transmissão de vídeo ao vivo Sem custo adicional: basta munir-se de dispositivos móveis como computadores, tablets e smartphones e visitar o site ou aplicativo Sky Go.

Irlanda ucraniana: vou à presidência

Irlanda Ucrânia Trata-se de uma novidade absoluta no mundo do futebol: as duas seleções nunca se tinham encontrado antes num contexto de qualificação para um grande torneio, uma final ou mesmo apenas um amigável. O que pode ser lembrado, se desejado, é que a Irlanda jogou na última fase do Campeonato Europeu de 1988 contra a União Soviética, e que no campeonato nacional havia muitos futebolistas ucranianos às ordens do coronel Valery Lobanovsky, filho desta terra. Na segunda partida, após a vitória sobre a Inglaterra, a Irlanda empatou em 1 a 1 com a URSS, que já é capaz de superar a Holanda.

Aos 38 minutos, Ronnie Whelan, a bandeira do Liverpool (17 taças com os encarnados) produziu um meio-campo emocionante e impressionante da entrada da área ao bater Rinat Dasayev, na altura talvez o melhor guarda-redes do mundo. Foi o melhor golo do torneio, talvez ainda mais do que o famoso remate de Marco van Basten na final (novamente contra Dasayev): Oleg Protasov empatou aos 74 minutos, depois a Irlanda foi eliminada pela Holanda com um golo de Wim Kift. O tiro na cabeça aos 82 minutos enganou o goleiro. Mas hoje será a primeira Irlanda ucraniana da história, e depois veremos como vai ser…

Ucrânia: Irlanda: o favorito dos proprietários!

Irlanda Ucrâniadentro diretamente quarta-feira, 8 de junho de 2022 dentro 20h45 NoEstádio Aviva A partir de Dublin Será um desafio válido para o segundo dia de Liga Europeia das Nações. A volta da Ucrânia a campo após decepção com a derrota do País de Gales: os jogadores de CT Petrakov esperavam agradar os torcedores de um país em guerra, mas a maior experiência dos britânicos prevaleceu, impedindo a Ucrânia de entrar no Qatar 2022.

A Irlanda também permanecerá em status de observador na Copa do Mundo, após a fase eliminatória que, no entanto, passou sem competir com Sérvia e Portugal pela qualificação. A aventura na Liga das Nações também começou mal para os irlandeses, com uma derrota por pouco para a Armênia. Curiosamente, Irlanda e Ucrânia são uma partida sem precedentes, já que as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez.

Treinos possíveis Irlanda Ucrânia

Possíveis escalações para transmissões ao vivo Irlanda Ucrâniaa partida a ser organizada emEstádio Aviva A partir de Dublin. para mimIrlandaE a Stephen Kenny A equipe enviará 3-4-3 como um módulo. Este é o time titular: Kelleher, Egan, Duffy, Collins, Stevens, Cullen, Hendrick, Coleman, Ogbene, Robinson, Parrott. Vai responderUcrânia treinado antes Oleksandr Petrakov com 4-1-4-1 Postado desde o primeiro minuto: Buchan, Mikolenko, Matvienko, Zabarny, Karavaev, Stepanenko, Tsygankov, Zinchenko, Malinovsky, Yarmolenko, Yaremchuk.

cotações de apostas

Para quem quer apostar ao vivo Irlanda UcrâniaAqui estão as odds identificadas pela agência de apostas Snai. Irlanda vence com marca 1 É servido com uma porção de 2h30que se relaciona com X. sinal É servido com uma porção de 3,05enquanto o sucesso final da Ucrânia, além de marca 2com participação 3,20.

