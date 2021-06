Europeus Marco Rossi: os húngaros são nacionalistas, mas o desporto é explorado

Budapeste – Às sete horas da noite seguinte, Marco Rossi vestiu uma camiseta leve e jeans bermuda como qualquer outro húngaro, e é exatamente isso que ele sente (sabe) ser: uma pessoa como todo mundo, mesmo que seja o telefone continua tocando (“Boa noite, senhor presidente!: Mas não é assim Urbano, é o número um da FA) e as pessoas passam com uma saudação, um sorriso, um agradecimento e raramente pedem uma foto. apartamento com vista Danúbio (ele chama isso de Duna, em húngaro), alcançando a menor lufada de ar fresco que não poderia ser liberada da fornalha que Budapeste Hoje em dia, ele assumiu o controle. Mas ele ainda tinha tanta adrenalina (“na noite seguinte ao jogo dormi quinze minutos”) que nem percebeu, embora tenha plena consciência de que depois da atenção internacional nos dias de hoje ele voltará a ser uma pessoa só aqui, só na sua Budapeste, que pode em breve se tornar um cidadão de pleno direito: ele tem um passaporte húngaro.

No próximo domingo vai partir para Turin Para passar dois dias com a família: “Devido à pandemia, não vejo minha mãe e meu irmão desde dezembro de 2019.” Então ele vai passar duas semanas de férias em Sicily. “Eu sempre passo minhas férias na Itália: eu gosto, porque ninguém me conhece mesmo.” Mas quem sabe agora que ele estava prestes a sacudir a Europa com seu filho Hungria E com o coração nas mãos escreveu a história mais emocionante do Campeonato da Europa, mesmo que não tenha tido um final feliz.

O que resta para você, russo: decepção, arrependimento, orgulho?

“Na minha vida, eu nunca poderia imaginar participar de um Campeonato da Europa, muito menos lamentar o empate em Munique com a Alemanha. Mas sim, isso é o que me resta: decepção. Significa que fizemos nosso trabalho bem.”

A pequena Hungria estava prestes a escapar do grupo da morte.

“Muitas vezes nem sequer nos mencionavam, parecia apenas uma questão em cada três. Mas também tinha medo de marcar zero pontos em casa, perante os nossos adeptos, dado o grupo que escolhemos: poderíamos ter começado um jornada horrível … em vez disso, a equipe mostrou vontade, caráter e coragem. Se eu me arrependo, é um empate: em qualquer outro grupo teríamos nos classificado. ”

E agora?

“Eu pelo menos tentaria ir para a Copa do Mundo. A Federação me mostrou confiança ao renovar meu contrato até 2025: isso me dá tempo para planejar.”

O grande engajamento emocional dos húngaros atingiu: você esperava?

“Sim, porque são pessoas emotivas.”

Ela estava esperando essa explosão repentina de fama?

“É a notoriedade dos incêndios do Ferragosto: vai durar uma noite. Mas não é um problema para mim, quando volto para a Itália vivo muito bem justamente porque ninguém sabe quem eu sou.”

Em vez disso, na Hungria?

“Aqui, mais do que fama é reconhecimento. É quase como se você fosse adotado. Às vezes, nos debates na televisão, falamos de treinadores e se alguém me lembra, sempre há alguém que responde: Marco Rossi não é estrangeiro, é húngaro. “

Você amadureceu esse orgulho agora?

“Não, é uma história que já contei que remonta à minha adolescência, quando meu avô me seguia em formações e empresas Grande turim E o lendário honved enquanto me acompanhava para o treinamento da Filadélfia. Alguém pode não entender, mas para mim treinar esta seleção tem outro valor, é meu discurso pessoal, íntimo e particular. Não é como se eu estivesse treinando, digamos, Áustria, Suíça ou Albânia. Hoje não fico contente com uma questão de vingança pessoal, é o orgulho. Cresci com lendas como Grande Torino e Honved e joguei no Toro, ganhei o Scudetto com o Honved e treinei a Hungria. Pode ser difícil entender o que estou sentindo. “

Mas se eles ligarem para ela amanhã da Itália e oferecerem um lugar para ela, o que isso importa?

“Não é um discurso que me interessa e não tenho ambições de considerar quem sabe quem na Itália. Prefiro ser considerado alguém que deu uma impressão a atores húngaros. Francamente, estou longe da Itália há muitos anos. , já não me torna mais influente. ”

Como isso afeta você para competir com dois treinadores do Campeonato Mundial e um campeão europeu?

“Eu adoro me considerar um amigo deles por 90 anos. Mas ele nos une um pouco, para usar um jogo de palavras. Nós fazemos o mesmo trabalho, é isso. Mas devo dizer que Deschamps foi muito bom, ele me deu tantos elogios, ele me disse que estamos bem. E foi difícil para eles. ”

Quando você percebeu que algo estava mudando?

“Depois do jogo com Portugal: pegamos três, mas quando saímos do estádio de ônibus, encontramos um mar de gente nos aplaudindo. Lá os meninos sentiram o que estava acontecendo, mas eu já tinha acertado bastante antes, e eu repito. Que têm um país inteiro por trás deles e que não são os resultados, mas com o desempenho, poderiam ter representado o espírito húngaro ”.

Essa retórica nacionalista não acabou se tornando excessiva e glorificando a supremacia de Orban?

“Os húngaros são muito nacionalistas e não o subestimamos, mas o desporto tem sido explorado a nível político: não merecíamos certas acusações sobre nós”.

Por exemplo, por que você não se ajoelhou diante do racismo e resistiu à homofobia?

“Escolhemos fingir de outra forma que indicava a escrita respeito A Federação Europeia de Futebol (UEFA) vestiu o uniforme. Todos nos respeitavam. “

Ronaldo sofria de gritos anti-gays.

“Nesse caso, foi um erro, mas um grande herói pode ser chato: não é que toda vez que você cai no chão, eles têm que assobiar para você, mesmo que ninguém toque em você. O castigo que ele aplicou contra nós foi muito cético, mas ele gritou como se tivesse marcado aos 90 minutos da final, não como se tivesse se aproximado do placar contra um time muito mais fraco que o seu. Dirigido para a multidão. Isso irritou as pessoas. ”

A seleção nacional é uma ferramenta de propaganda de Orbán e Orbán continua a enviar mensagens não democráticas: Como ele lida com essa consideração?

“Não quero entrar na diatribe, porque tudo o que eu disse será explorado de uma forma ou de outra. Prefiro ficar longe disso. Não vivemos na lua, todo mundo tem suas próprias ideias e quem me conhece sabe o que tenho. Mas posso dizer que o respeito se mostra mais pelo comportamento de gestos. Respondo a mim mesma e não sinto culpa por nada nem por ninguém. Garanto-vos que o povo húngaro respeita qualquer minoria ”.

Qual é a sua relação com o Urban?

“De vez em quando ele me manda um recado. Fez ontem à noite também para parabenizá-lo. Ele conhece futebol, jogou como atacante e também sabe tática, não é idiota, não pensa como torcedor. Mas nunca recebi qualquer tipo de pressão dele, como nenhum dos O presidente da Federação de Futebol, uma pessoa de grande influência na Hungria: tenho a sensação de que me deixaram trabalhar porque têm muita fé em mim. Está tudo bem: se eu chamo de erro, se não chamo de

Você acha que o futebol húngaro vai mudar depois do Campeonato Europeu?

“Como uma posição definitiva. Todo o movimento tem que recuperar a confiança, quando cheguei estava perdendo para Andorra e Luxemburgo, tínhamos um complexo de inferioridade. Os grandes nomes nos assustavam. Lembro-me de quando jogamos na Croácia, o zagueiro Kadar, ele tropeçou só porque na sua frente estava Modric, que Ele pegou a bola dele e marcou. A maioria dos meus meninos vem do campeonato húngaro e alguns nomes os intimidaram. Mas as coisas mudam. “

Como?

“Se você não é rico em talento, tem que compensar por meio de organização, estudo de dados e trabalho mental: isso é o que pode preencher parcialmente a lacuna técnica. Todos dizem que você tem que jogar com o coração e nós somos este europeu. Fiz com o coração na mão, mas sem regulamento, Sem saber a quem dar a bola ou que espaço fechar, não teríamos ido a lado nenhum. “

Você atribui grande importância à preparação psicológica, certo?

“Eu queria um treinador mental, vem de Transilvânia, Que Romênia, Mas é uma região etnicamente húngara. É muito importante analisar o perfil psicológico dos jogadores, você deve ter em mente que tipo de personalidade eles têm e que tipo de conexão eles precisam, porque tem uma pessoa quanto menos você fala com ela melhor e a outra você é . deve ficar com. sempre. Vou te dar um exemplo. “

receber.

“Temos um bom meio-campista, Diz, quem joga em Ferencvaros: Ele é muito tático, inteligente e sabe como manter sua posição. Fisicamente ele estava um pouco fraco, mas no último quarto de hora contra Portugal Eu o coloquei em campo: precisava dele para proteger a defesa, que é o que ele faz de melhor. Em vez disso, foi um desastre. O problema é que ele não estava lá mentalmente, estava psicologicamente exausto. Na verdade, liguei para ele no dia seguinte ao meu escritório e disse-lhe: Mesmo que Ferencvaros A preparação já começou de novo, vá com a família para umas duas semanas de férias, feche a cabeça, porque você não está aí com a cabeça. E se você não se separar e se regenerar, na próxima temporada será um desastre. “

Você se sente mais psicólogo do que estrategista?

“Eu penso isso Diversão Você tem razão: o futebol é uma questão simples e muito complicado para prejudicá-la. Trabalhamos com vídeos e dados, mas mesmo nisso há sempre algo que toca o campo motivacional. Meu objetivo é que essa abordagem, em HungriaDesenvolvido em faixas etárias sensíveis, estou lutando para que o sindicato contrate pelo menos três treinadores mentais não para seguir as crianças, mas para ajudar os treinadores a se conectar com os mais jovens. Aqui, uma vez que o talento é reconhecido, há uma tendência para abraçá-lo e o crescimento diminui. Nessas temporadas, às vezes me arrependo de não trabalhar em um clube, porque posso desenvolver esses tópicos com mais profundidade ”.

Falhou na seleção nacional?

“Devo ficar mais calmo, mais calmo, mais pensativo. Ao fazer o trabalho de um treinador, você tem a sensação de que os jogadores não são seus, mas que lhe são confiados. Portanto, é correto respeitar e ceder aos seus hábitos, mesmo que você podemos não concordar com eles, pelo menos tentamos ser mais firmes do lado físico. ”

ou?

“Monitoramos todos os padrões e para quem precisa, atribuímos trabalho de compensação material para ser feito em seu clube. Se não notarmos uma melhora no desempenho e nos dados, entendemos que essa pessoa não está fornecendo tudo e portanto não é o caso apostar nele. ”

Agora que você os viu de perto, quem vai tirar o máximo proveito da França, Portugal e Alemanha?

“O Portugal Ele deve necessariamente jogar com o meio-campo de três homens se quiser apoiar Ronaldo: Renato Sanchez Eu não posso ficar do lado de fora. Mas é a França que está à frente de todos, porque Mbappe indescritível. Quando ele joga com times como o nosso ele luta porque não tem espaço, mas quando eles dão dez metros é mortal. Ele será o único a mudar a escala. ”