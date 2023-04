A Itália rende-se a Portugal. Vasuri 7-0 – Esporte OA

A jornada de Alessandro Bertolucci com a Itália continua difícil no Campeonato Europeu Sub-23 de Hóquei em Patins. Depois de uma vitória inicial sobre a Suíça, a Azzurra na verdade sofreu uma derrota para a Espanha e uma eliminatória – quinta-feira, 6 de abril – contra Portugal, o país anfitrião, por 7 a 0.

No Pavilhão Multiusos em Paredes, os lusitanos dominam. No primeiro tempo, Miranda marcou dois gols: o primeiro em jogo aberto, o segundo em cobrança de pênalti. Na segunda parte, depois do 2-0 inicial, uma enxurrada de golos portugueses: Abreu 3-0, depois na sequência Santos Miranda Santos Miranda, com um total de 7 golos (4 de Miranda, 2 de Santos e 1 de Abreu) .

amanhã para A Itália tem um dia de folga, aguardando a conclusão da viagem continental no sábado, contra a Inglaterra, partida que garantirá pelo menos o terceiro degrau do pódio.. Abaixo está a súmula da partida contra Portugal e a classificação atualizada.

Itália-Portugal = 0-7 (0-2, 0-5)

Itália: Fongaro, Lazzarotto (C), Galimberti, Borgo, Gavioli – Lombardi, Petrocchi, Cabella, Antonioni, Bernardelli – Treinador: Bertolucci.

Portugal: Edu (meio-campo), Abreu, Barata, Santos, Miranda – Ramalho, Sanchez, Pato, Silva, Freitas – Treinador: Garrido.

Artilheiros: 1º: 5’32” Miranda (POR), 14’12” Miranda (pen.shot) (POR) – 2º: 0’18” Abreu (POR), 5’57” Santos (POR), 9’40” Miranda (POR), 15’00” Santos (POR), 22’06” Miranda (POR).

classificação

Portugal 6 pontos (+21)

Espanha 6 (+7)

Itália 3 (-9)

Suíça 3 (-4)

Inglaterra 0 (-15)

Foto: WSE Hockey

Leia todas as notícias do dia na OA Sport