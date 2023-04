FIORENTINA-GENOA 3-2 ao vivo Coppa Italia Spring

Mais, Fiorentina 3-2 Genoa! A Fiorentina se classifica para a final contra a Roma. O Genoa sai de cabeça erguida após uma atuação corajosa e lutou para se classificar até o último minuto. É isso do Marco Liguori, boa tarde e fiquem com Pianetagenoa1893.net

95′ Genoa cobrança de falta no trocarte do adversário, bola na área de pênalti mas sem Genoa vira o desvio vitorioso

93′ Cartão amarelo para Arboscello do Gênova: final brilhante

92 Chance Gênova! O milagre de Martinelli após o tiro de Bornosov

91′ Troca do Genoa: Caggia entra, Polcano sai

Seis minutos de recuperação

90′ Bornosozov e Vitolo marcam cartão amarelo

86′ Troca na Fiorentina: Tossi deixa Barista entrar, Di Stefano entra Seni

85 Chance Gênova! Curva no peito de Debenedetti que vira e acerta forte na trave e finaliza nas costas

81 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL GENOOOOAAAAAA! Um cruzamento de Ambrosini e uma grande cabeçada de Bornosozov venceram Martinelli: 3-2

80′ Cambi Fiorentina: Favasuli deixa entrar Comuzzo, Biagetti deixa entrar Vigiani

77′ Belo chute de Lipani de fora da área, Martinelli acerta a bola no chão

75′ Belo chute de bicicleta de Debenedetti, bola defendida por Martinelli. Genoa está pressionando por um empate

73′ Tossi chuta da ponta, Satanino bloqueia

70 chance Gênova! A bola está na área de Bornosuzov, seu chute sai por cima do travessão

69′ Troca de Gênova: Accorneiro sai de Bornozov, Palela entra em Palela. Troca na Fiorentina: sai Berti, entra Nardi

67 Accornero serve para Debenedetti pela esquerda da ponta: ele coloca o atacante no meio enquanto Papadopoulos pressiona para a vitória. 3-1, a corrida reaberta

63 Remate soberbo de Debandetti da ponta, a bola termina rasteira não muito longe do poste à direita de Martinelli

56′ Troca de Gênova: entra Papadopoulos, sai Sarpa

55 Alvo Roxo III! O contra-ataque, comandado por Bertie correndo pela lateral direita, acerta a bola no centro da área onde Krastev chuta

54′ Vinnie cruza da direita, a bola vai direto para baixo

48′ roxo duplo! Grande remate de Kayode quando a bola desliza para o canto superior: golo de Viola para o Euro.

46′ Gol da Fiorentina! Lançamento lateral de Viola, cabeceamento de Tosei que manda Amatochi que vence Satanino com um rebote

Dizendo 46 Sem substituições nas duas equipes

O fim da primeira vez! Uma excelente atuação do Gênova, e não teve medo da diferença de classe com a Fiorentina. Duas chances claras, drible e contra-ataque: o único gol que Agostini Roussopolis perdeu

42 Chance Gênova! Duplo drible de DiBenedetti, entrada de ritmo na área, goleiro Martinelli sai e faz milagre em chute do atacante rossoblu

41′ A bola entra na área do Genoa por Amatochi, scrum na área, a bola pega por Satanino

40. Quarta bola longa de Krastev, cópia pobre da de Ruud Krol, defesa do Genoa ainda segura a bola sem problemas

32′ Amatochi cruza, bola acaba nos braços de Sattanino

26′ Trabalho do Gênova interrompido por falta na entrada da área de Accornero sobre Krasev, cobrança de falta para Viola

24′ Primeiro remate à baliza da Fiorentina com Di Stéfano na grande área: Sattanino bloqueou.

Lançamento de 20 minutos de Krastev para os atacantes, Sattanino agarrou a bola. Até ao momento Fiorentina sem ideias, Génova bateu com eficácia no contra-ataque

15′ Escanteio para Gênova: bola na área, Calvini corre e bate de cabeça, bola é perdida ao lado

11′ Erro feio de Biaghetti sobre Palella no meio-campo, punição para o Gênova

6′ Fiorentina responde: Di Stéfano passa por zagueiro e chuta de pé esquerdo, bola por cima do travessão

4′ Genoa é uma chance! Ambrosini entra na área e serve Accornero, que corre de boa posição na frente do gol e passa ao lado da trave à direita de Martinelli.

2′ Grande chute de Ambrosini da entrada da área, Martinelli defende em um salto

A primeira largada da corrida

Treinamento formal

Fiorentina (3-4-1-2): 30 Martinelli; 4 Lucchesi, 25 Krastev, 5 Biagetti; 14 Bertie; 22 Cavasole, 44 mais difícil; 33 kayode, 8 amatochi; 29 Tosi, 11 Di Stefano. Técnico: Alberto Aquilani. No banco: 12 Tognetti, 50 Dolfi, 7 Capasso, 2 Elia, 9 Sene, 15 Vitolo, 19 Presta, 21 Falconi, 23 Chiesa, 26 Vigiani, 28 Nardi, 32 Gentile, 37 Comuzzo, 35 Spaggiari

Gênova (4-2-3-1): 12 Satanino; 13 Polcano, 5 Calvani Gabriele, 6 Gagliardi, 20 Sarpa; 4 Balila, 15 líbios; 18 ambrosini, 7 vini, 10 acornero; 9 Deble. Técnico: Alessandro Agostini. No banco: 1 Calvani-Simone, 22 Bogonovic, 2 Orlandi, 3 Botti, 8 Arborcello, 11 Bornosozov, 14 Toniato, 16 Mosol, 17 Caggia, 19 Betino, 21 Papadopoulos, 23 Casagrande, 24 Bisolani

Árbitro: Berry. Assistentes: Minerati e Cesarano

Boa noite a todos os leitores do site Rossoblù em Pianetagenoa1893.net e bem-vindos à Fiorentina-Genoa, jogando de um capítulo nas semifinais da Copa Itália Primavera 2022-2023, que vê a Roma como a primeira finalista. Em Turim, no Sesto Fiorentino, a quinta potência do Campeonato Primavera 1 enfrentará os líderes do Torneio 2: o Sr. Alberto Aquilani Viola está de volta após a conquista da Supercopa da Itália e busca a quinta final consecutiva. O Genoa, que com seus treinadores Alberto Gilardino e Alessandro Agostini venceu em casa o Virtus Entella, Milan, Sassuolo e Turim, está em sua segunda semifinal em três anos: é a vingança da semifinal de 2021.. Início aos 17: Árbitro Mario Peri (Primeira Divisão, Roma), assistentes Alessandro Monerati (Rovigo) e Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia), quarto árbitro Andrea Zanotti (Rimini).