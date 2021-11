UEFA Champions League, equipas qualificadas nos oitavos-de-final e estatuto de grupo | Notícia

Uma rodada antes, uma série após a outra: as últimas partidas em duas semanas

Restam apenas noventa minutos No final das rodadas Liga dos CampeõesA rodada final será decisiva para as cinco seleções que ainda não passaram para as oitavas de final. Onze já qualificados. Italianos: Juventus e Inter eu Nas oitavas de final e joga em primeiro lugarAtalanta Segura seu destino enquanto Milão Depois de terminar o Madrid, teremos de vencer e ver o resultado do Porto. entre adultos fora de DortmundBarcelona também está em risco de exclusão.

Grupo A: Manchester City 12 (qualificado para o primeiro), Paris Saint-Germain 8 (qualificado).RB Leipzig e Brugge 4 (Candidato à Liga Europeia).

Próxima rodada: Leipzig – Manchester City e Paris Saint-Germain – Brugge.

Em caso de empate por pontos, o Leipzig na Liga Europeia pelo melhor saldo de gols em jogos no confronto direto (5-0 e 1-2).

Grupo B: Liverpool 15 (eliminatórias e primeira)Porto 5, Milão 4, Atlético de Madrid 4.

Próxima rodada: Porto – Atlético de Madrid e Milão – Liverpool.

– Vou continuar a fazer isso se vencer o Atlético de Madrid ou se empatar e o Milan não vencer o Liverpool.

O Milan avança apenas ao vencer o Liverpool com o Porto, travado pelo Atlético. No caso de sucesso simultâneo dos jogadores espanhóis, com os quais o jogo directo está empatado, serão eliminados os diferentes critérios de diferença geral entre golos e vitórias fora (critério 9 a favor do Atlético).

– O Atlético à frente do Porto, com o Milan não batendo o Liverpool, exceto na condição acima.

Em caso de empate nas duas partidas, o Milan será eliminado da Liga Europeia e do Atlético por um total de gols.

Critérios em caso de empate nas partidas ao vivo:

1: mais pontos em partidas ao vivo (classificação separada); 2: melhor saldo de gols em jogos ao vivo; 3: mais gols marcados em partidas ao vivo; 4: No caso de mais equipas com pontos iguais, se utilizando o critério de 1 a 3 duas ou mais equipas continuam empatadas, então estes critérios são reaproveitados considerando apenas os jogos entre as duas equipas que ainda estão empatados; 5: melhor diferença de gols do grupo; 6: o maior número de gols marcados no grupo; 8: a maioria dos grupos vence; 9: Maioria das vitórias fora do convidado do grupo; 10: Melhor conduta de fair play; 11: Melhor fator da UEFA.

Grupo C: Ajax 15 (qualificado e primeiro)E Sporting Lisbon 9 (qualificado)Borussia Dortmund 6 (na Liga Europa), Besiktas 0 (eliminado).

Próxima rodada: Ajax – Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund – Besiktas.

Grupo D: Real Madrid 12 (qualificado), Inter 10 (qualificado).Sheriff Tiraspol 6 (Liga Europeia), Shakhtar Donetsk 1

Próxima rodada: Real Madrid – Inter Shakhtar Donetsk – Sheriff Tiraspol.

O Inter vai a Madrid para disputar o primeiro lugar: sem os três pontos mantém-se na segunda posição.

Grupo E: Bayern Munich 15 (qualificador e primeiro), Barcelona 7, Benfica 5, Dínamo Kiev 1 (eliminação).

Próxima rodada: Bayern – Barcelona, ​​Benfica – Dínamo de Kiev.

Em caso de empate, o Benfica leva vantagem sobre o Barcelona no confronto direto (3-0 e 0-0).

Grupo F: Manchester United 10 (eliminatórias e primeiro), Villarreal 7, ATALANTA 6, Young Boys 4.

Próxima rodada: Atalanta – Villarreal, Manchester United – Young Boys.

O Atalanta avança em caso de vitória sobre os espanhóis em caso de empate e a vitória dos Young Boys Gods na Liga Europeia nos confrontos diretos (1-0 e 3-3).

Grupo G: Lille 8, Salzburg 7, Seville 6, Wolfsburg 5.

Próxima rodada: Wolfsburg – Lille e Salzburg – Sevilha.

O Lille avança em caso de vitória ou empate (mas também com Coe e empate em Salzburgo – Sevilha). O Salzburgo avança em caso de vitória ou empate. O Sevilha avança em caso de vitória (empate e o Wolfsburgo não vence, passa para a Liga Europeia). O Wolfsburg avança se vencer (em caso de empate por pontos com o Salzburgo, avança nos confrontos diretos 1-3 e 2-1).

Grupo H: Chelsea 12 (qualificado), Juventus 12 (qualificado), Zenit São Petersburgo (Liga Europeia), Malmö (eliminado).

Próxima rodada: Zenit – Chelsea e Juventus – Malmo.

A Juventus terminará em primeiro se conseguir um resultado melhor que o do Chelsea, enquanto ocupará a segunda colocação em pontos iguais nas partidas diretas (1-1 e 0-4).