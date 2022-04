Milão, Investcorp lhe dá asas: cem milhões para o mercado

MilanNews.it

© Foto de Danielle Bova/Image Sport

As negociações entre Investcorp e Elliott para a transferência de propriedade estão ocorrendo mais rapidamente, com mais de um olho em campo: a perspectiva de conquistar o título só aumentará o desejo do Fundo Árabe de se envolver e também relançar o nome Milan. internacionalmente. Enquanto isso, o Os primeiros rumores sobre o orçamento do mercado.

o ponto

De acordo com o que é relatado hoje TuttosportVai ser Conclusão da fase de due diligence, ou análise das contas e balanços da empresa pelo comprador. Esta etapa não teria levantado problemas, o que é indicativo do excelente trabalho que a propriedade americana tem feito nestes quatro anos, especialmente em termos financeiros. A assinatura – adiada por pequenos motivos técnicos – deve ser assinada na próxima semana. A essa altura, com o contrato já em vigor, levaria mais um mês para o fechamento definitivo, previsto para o final da temporada. O número ainda é de 1,18 bilhão de euros. O objetivo da Investcorp é relançar a marca Milan e os Rossoneri também na Europa. A forma de fazer isso é: interesse especial no patrocínio e no novo estádio. O projeto é de longo prazo.

mercado de 100 milhões

Para relançar o Milan entre os grandes clubes do velho continente, especialmente do ponto de vista esportivo, o mercado terá um papel muito específico, então os torcedores já começam a sonhar acordados. Nesse contexto, a política a ser seguida pelo Fundo Árabe não diferiria muito daquela de Elliott, ou seja, Investimentos exagerados ou de alto risco serão evitados, embora com a intenção de ser um pouco mais agressivo. Faz sentido, porém, que a empresa do Bahrein queira entrar em cena com um estrondo e possa fornecer a Maldini e um caminho (que tendem a enfatizar) 100 milhões de euros. Dessa forma, a direção rossonera poderá encerrar as já iniciadas discussões com Botman e Origi e focar nos demais. O nome mais lisonjeiro de todos, que foi lançado há alguns dias e será um presente casual para seus novos fãs, é o nome Riad Mahrez. Mas também há outros nomes tentadores para o ataque: da Asensio para ZanioloPassando através Berardi.