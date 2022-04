Novo Leão: Figuras e personagens retorcidos. Como os portugueses se tornaram líderes

MilanNews.it

© Foto www.imagephotoagency.it

temporada Rafael Lião Tem muito gosto de dedicação. O talento português para o Milan, depois de dois anos de aclimatação e altos e baixos, literalmente mudou de ritmo ao longo do ano, assim como faz na ala esquerda quando dirige o adversário. Os números subiram positivamente e até mal-humorados parecem ter amadurecido. Leão, hoje, é um dos líderes do Milan e será fundamental nas próximas quatro partidas que definirão a temporada.

Que explosao!

lá Gazzetta dello sport Nas bancas hoje, ele relata alguns números da temporada de Leão e os compara com os de seus dois primeiros anos com os rossoneri. O número 17 cresceu por toda parte. Em primeiro lugar nos objetivos, 9, já três vezes mais do que as que ocorreram nas duas temporadas anteriores. Mas Leão cresceu acima de tudo no perigo e na capacidade de criar oportunidades de gol. Praticamente o dobro do número de fotos tiradas: 64 vs 36 e 34 nos últimos anos. Mas antes de tudo, o homem começou a pular sem parar: eles realmente são 91 dribles bem sucedidos. No ano passado foram apenas 41. Explosão em massa, porque o potencial dos portugueses não foi expresso nem na fase ofensiva. Depois de dois anos na Itália e no Estádio Pioli, Liao também cresceu em campo e na fase sem posse de bola: este ano eu 86 bolas recuperadas, cerca de vinte a mais do que no ano passado. Deve-se sempre notar que ainda restam 4 partidas.

Continuidade e personalidade

Com isso, Liao também cresceu na forma como jogava em quadra. Ele foi frequentemente acusado de não ser capaz de encontrar continuidade, não apenas durante uma temporada, mas também ao longo de uma corrida. Nesta temporada, exceto por algumas pistas compreensivelmente vazias, mesmo nas corridas em que não parece 100%, Os portugueses sempre deram a impressão de que são perigosos a qualquer momento. Pense no jogo de Salerno, talvez o pior para o Milan este ano, em que Leão ainda está a centímetros de um gol de cabeça fantástico. Aos dezessete anos, sua personalidade também cresceu, sempre no coração do grupo e com muita determinação. Seu desejo de ser decisivo também emergiu das redes sociais, pois ele respondeu pouco antes a essas críticas: “No final veremos”. O final do campeonato se aproxima: o Milan precisa do melhor Rafael Leão.