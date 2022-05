A primeira partida da Série A, AC Milan e Fiorentina também foi transmitida no Metaverse

MilanNews.it

A Lega Serie A anuncia uma nova conquista emocionante, tornando-se a primeira liga de futebol a transmitir uma partida no metaverso. Por ocasião do Milan x Fiorentina, exclusivamente na região MENA, será possível assistir à partida dentro da sala da Lega Serie A no metaverso do The Nemesis.

Tudo graças à TIM e à colaboração com ConsenSys e The Nemesis. A Lega Serie A se apresenta como pioneira neste momento histórico em que as inovações tecnológicas estão abrindo caminho para possibilidades revolucionárias de transmissão, possibilitando alcançar e engajar cada vez mais jovens fãs ao redor do mundo.

Milan e Fiorentina serão, portanto, os dois primeiros elencos a se enfrentarem em uma partida no metaverso, onde os usuários também poderão interagir com diferentes recursos da sala durante a partida.

“Escolhemos ser os primeiros a transmitir uma partida de futebol no Metaverse porque consideramos os limites da inovação tecnológica letais para uma liga moderna como a Serie A – anunciou o diretor da primeira divisão Luigi Di Servo. Oriente Médio e Norte da África ( MENA) é uma região estratégica para nós Por causa da presença dominante da Geração Z e uma receptividade especial às notícias, e assim continua o processo que começou com a emissão dos primeiros NFTs em maio de 2021 e deu continuidade à construção do Centro Internacional de Radiodifusão em Les Sonne. Agradecemos à TIM e ao The Nemesis por sua colaboração para alcançar este objetivo de prestígio.”