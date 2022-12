Caso D’Onofrio, acusações severas de Trentalange: o que acontece agora

O Ministério Público Federal identificou vários abusos por parte do “forte relacionamento” do presidente Banat de Haia com o ex-promotor público agora na prisão. Gravina já convocou um conselho federal para discutir o assunto com o objetivo de garantir a credibilidade do sistema futebolístico

Elizabeth Esposito

A tempestade no mundo da arbitragem não diminui. O Ministério Público Federal aprovou uma lei para encerrar a investigação sobre o presidente de Haia, Alfredo Trentalang, e as acusações são muito pesadas. Tudo começou com o caso de Donofrio, preso no dia 10 de novembro sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Durante a investigação do ex-promotor público de Haia, Giuseppe Chen, que chefia o Ministério Público da FIFA, ele descobriu uma série de violações do Código de Justiça Desportiva e do Regulamento de Haia.

Relações pessoais – De acordo com a acusação, Trentalange tinha “responsabilidade direta pelas nomeações dos presidentes dos órgãos de justiça da AIA” e depois “não tomou nenhuma iniciativa, mesmo mínima, destinada e pretendida para verificar os reais requisitos profissionais e éticos do Sr. Rosario D’ Onofrio antes de propor, o que foi apresentado pelo próprio Trentalange, e posterior nomeação pela Comissão Nacional de Haia (em março de 2021), como Procurador de Arbitragem em Haia, comportamento desdenhoso, seguido de emissão de moção, levou à nomeação de D’Onofrio – com quem Trentalange mantém uma relação pessoal de longa data (foi ele quem comunicou ao presidente Niki o objetivo de sua nomeação como membro da Comissão Disciplinar Nacional em 7 de março de 2009, primeira designação que D’Onofrio ocupou em um órgão de justiça esportiva ) – para uma posição sênior em um importante órgão judicial local Aia (Procurador Nacional Aia) durante sua nomeação Ele está em prisão domiciliar em sua casa em Garbagnate Milanese porque foi condenado a prisão definitiva de 2 anos e 8 meses e multa de 6.000 euros por contraordenações muito graves relacionadas com a posse de cerca de 44 kg de estupefacientes. READ Ex-Milan na Colômbia em Junior de Barranquilla

Chamadas e prêmios – não tudo. Dinh também o acusa de “contatar por telefone o Vice-Presidente da Comissão Nacional de Disciplina, Andrea Santoni, constatando negligência e incompetência profissional de D’Onofrio como membro da referida comissão, e tendo convocado este último por escrito para agir de forma mais adequada às funções que desempenhava, e pedindo-lhe que não fizesse novas investidas contra Rosario D’Onofrio, e ao fazê-lo – para proteger D’Onofrio, a quem estava evidentemente ligado por uma relação pessoal unida – interferir na atividade , privilégios, autonomia e autonomia da Autoridade de Justiça Desportiva.” E, novamente, Trentalange supostamente “não tomou nenhuma iniciativa, mesmo a mínima, com vistas a verificar a posse dos requisitos profissionais e éticos necessários para atribuir ao Sr. Rosario D’Onofrio importantes honrarias e distinções (Sentença Louvável e Prêmio Lo Bello Concetto), enquanto D’Onofrio está em prisão domiciliar e, portanto, sugeriu que D’Onofrio recebesse honras e prêmios no campo da arbitragem esportiva que são inconsistentes com sua condição de prisioneiro e, de maneira mais geral, com sua perigosa ficha criminal”.

Reembolsos fraudulentos – Também não há nenhuma iniciativa para “garantir e assim intervir que mesmo o senhor Rosario D’Onofrio, que durante seu mandato como promotor público em Haia (de março de 2021 a 10 de novembro de 2022, data da segunda prisão) só participou pouquíssimas reuniões presenciais (17 de junho de 2021, 1º de abril de 2022, 5 de setembro de 2022) na sede do Ministério Público de Aia em Roma “e também faltarão” diretivas, ordens de serviço ou protocolos operacionais que possam garantir padrões de transparência e correção administrativa, tempo e objetivo de realizar uma atividade de controle em Haia sobre o reembolso de despesas (…), comportamento que facilitou a atividade ilegal de Rosario D’Onofrio, que – para exerceu suas funções de março de 2021 a agosto de 2022 – apresentou pedidos de reembolso de despesas por meio da anexação de passagens de trem falsas, e nunca foi emitido pela TSM, causando prejuízo econômico ou por entidade importante para as FATA e Haia.” READ Quem é o novo proprietário fundador da Pegaso-Corriere.it Distance University

Demissões não confiáveis – Depois, há o capítulo sobre a renúncia do próprio D’Onofrio. A escritura redigida por Chen afirma que Trentalange é culpado “porque ele transmitiu e distribuiu um documento durante uma reunião da Comissão Nacional de Haia em Caltanissetta em 12 de novembro de 2022 (notícia posteriormente divulgada por jornais nacionais) que parece conter a renúncia de Rosario da Haia Tribunal.” Onofrio, datado de 9 de novembro de 2022 e assinado “Rosario D’Onofrio”, documento enviado do e-mail utilizado ao irmão do advogado, sem ter previamente realizado a menor verificação destinada a apurar a veracidade e fidedignidade do documento e seu conteúdo, “dado que D’Onofrio” na data em que o documento foi enviado pelo irmão já se encontrava preso”; “Na data da aparente assinatura do documento (9 de novembro de 2022) encontrava-se em Roma, na sede em Haia, para exercer as suas funções de procurador da República, não tendo aí manifestado a ninguém a sua intenção de demitir-se”; “A assinatura aposta na parte inferior do documento, bem diferente em forma e nota, daquela aposta em outros documentos.”

declarações “insinceras” – por aqui? de jeito nenhum. Trentalange também foi acusado de “fazer declarações inverídicas” durante uma reunião do Conselho Federal em 15 de novembro “em relação à aquisição bem-sucedida do currículo de Rosario D’Onofrio antes de sua nomeação como advogada em Haia, o centro educacional e profissional qualificações possuídas por estes e às autocertificações alegadas, mas inexistentes, dadas pelos mesmos” .

Gravina entra em ação – Parece claro que a posição de Trentalange foi comprometida após tais acusações. Há poucos dias, o ministro do Esporte, Aboudi, declarou estar “surpreso por ninguém sentir necessidade de se sustentar”, e agora a situação pode piorar. O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, já convocou um Conselho Federal em 19 de dezembro, que no item 4 da ordem do dia inclui “Estatuto da Associação Italiana de Árbitros: Medidas Subsequentes”. Em suma, algo precisa ser feito. Mesmo que seja apenas resultado de investigações, contra as acusações de Trentalange que tem todo o direito de se defender, surgem diferentes perfis de responsabilidade que, aliás, para alguém como o Árbitro Principal, em tese os primeiros garantes do sistema, já comprometeu sua credibilidade. Até porque o Ministério Público recolheu muito material, desde o exame de documentos do Departamento de Assuntos de Desarmamento de Milão que conduziu a investigação que levou à prisão de D’Onofrio, à audição de várias testemunhas até à recolha de provas. Materiais dentro dos escritórios da AIA. Gravina sente que tem uma enorme responsabilidade para com os árbitros, bem como para com o sistema de futebol que necessita da máxima transparência. A melhor solução, neste momento, é a renúncia de Trentalange. Mas se continuar a considerar a si mesmo e a Haia como a “parte lesada” no caso Donofrio, a hipótese de cessão poderá retornar à arena com força. READ Transmissão ao vivo Génova - Cagliari (0-0) Serie A 2021