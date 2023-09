Ferrari na cova da rival Toyota – WEC

A sexta e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Endurance WEC 2023 acontece no próximo domingo, no Japão. Seis horas de Fuji. O histórico circuito japonês na base da famosa Montanha Sagrada tem um desenho algo em ziguezague, o que o torna muito diferente das pistas muito rápidas de Le Mans e Monza, onde Ferrari 499P Isso levou a uma bela batalha com os concorrentes Toyota GR010 quem vai jogar em casa. É claro que os carros japoneses chegam a Fuji e lideram a classificação dos pilotos (com suas equipes) E, claro, construtores. A matemática não condena a Ferrari 499P e seus pilotos, mas certamente com duas corridas para diminuir a diferença de 23 pontos na classificação de pilotos e 26 pontos na classificação de construtores são dois pontos. Lacunas que não são fáceis de preencher. Especialmente tendo em conta as recentes mudanças de peso e força impostas pelas celebridades equilíbrio de desempenho A FIA às vésperas da sexta hora de Monza, após a impressionante vitória da Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, os carros Maranello 499P, já na pista de Brianza, mostraram que perderam velocidade em relação à Toyota. Porém, os pilotos de Maranello não desistem na largada, como deveriam. Durante o Grande Prêmio de Monza, Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi se reuniram com a mídia italiana para compartilhar suas avaliações na véspera do jogo fora de casa do Japão. Estas são as palavras deles.

Antônio Fogo:

“Iremos para a pista como sempre para dar o nosso melhor.” Fuji é uma pista muito difícil, especialmente no último setor, considerando o que vamos conseguir (Possivelmente referindo-se à BoP que irá exacerbar o comportamento na medicina mista lenta). Certamente as condições meteorológicas também podem ser uma carta a ter em conta, porque este ano não tivemos muitas oportunidades de correr à chuva, por isso seremos capazes de descobrir que nessas condições podemos ir rápido. Não sabemos disso no momento, mas quando estamos no caminho sempre acreditamos nisso. Mesmo em Le Mans não éramos favoritos e demos o nosso melhor.

Alessandro Pierre Guidi:

“Honestamente, eu não colocaria Fuji entre as melhores pistas para nós. Se olharmos como temos sido ao longo do campeonato, nosso carro tem um desempenho muito bom em pistas de alta e média velocidade e Fuji não é uma das eles. Isso não significa que estamos excluídos, existem mil possibilidades. Nas corridas de resistência a corrida é muito especial e teremos que ser bons em aproveitar todas as oportunidades e fazer a melhor estratégia.A previsão do tempo no momento espera que a temperatura seja bastante elevada, mas também com uma certa oscilação com possibilidade de trovoadas. Se o tempo estiver volátil, surgirão oportunidades diante de você que devemos aproveitar. Entre os adversários também poderíamos ter Peugeot Que também vimos aqui em Monza por ocasião das Seis Horas de Julho, foi muito competitivo. Eles certamente têm a capacidade de operar o sistema de tração nas quatro rodas em uma marcha mais baixa do que a nossa. (devido aos limites impostos pelo regulamento de acordo com os tamanhos de pneus aprovados) É uma vantagem dadas as curvas lentas do circuito japonês”.

E de volta à memória das 24 Horas de Le Mans, que viu a sua vitória com os seus companheiros Antonio Giovinazzi e James CaladoPierre Guidi compara suas vitórias nas classes GT e Hypercar no lendário Sarthe:

“Do meu ponto de vista, há pouca diferença entre as duas vitórias na classe porque a dificuldade de vencê-las num carro GT, especialmente a primeira que vencemos em 2019 com vários fabricantes envolvidos, e a dificuldade de vencê-las com um hipercarro foi não muito diferente a nível de condução porque foram todas vitórias muito complicadas. Obviamente, a minha percepção e a percepção do público de vencer as 24 Horas de Le Mans num Hipercarro Ferrari após 50 anos de ausência e 58 anos desde a última vitória, e mesmo mais ainda na edição centenária, faz uma diferença enorme, são duas coisas diferentes, afinal, no nível técnico é muito parecido em termos de dificuldade, mas no nível histórico e midiático, a diferença é pequena a favor do edição deste ano.