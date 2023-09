Itália-Alemanha conclui fase de grupos

Ancona- caminho líquido para Itália De Giorgi Depois de quatro jogos europeus. Os azzurri venceram todas as quatro partidas em que foram campeões até o momento sem perder nenhum set e lideram o Grupo A à frente da Sérvia, que atualmente tem 3 vitórias e 9 pontos, e da Alemanha, 3 vitórias e 8 pontos. Caso a Sérvia vença esta noite, a certeza desportiva de terminar o Grupo A no topo poderá já ter chegado, objectivo já alcançado pela Eslovénia e pela França no Grupo B e no Grupo D respectivamente, grupos que terminam hoje.

O entusiasmo aumenta nos estádios italianos como foi demonstrado ontem em Ancona com todo o terreno abraçando a marcha até aos Azzurri que finalmente se deixaram fotografar e abraçar fazendo com que esta selecção nacional se sentisse ainda mais próxima dos seus adeptos, uma verdadeira arma adicional para o equipe. As audiências televisivas dos Azzurri nesta Europa, bem como nos canais RAI e SKY, também estão a aumentar. Esta tarde trabalho para os azzurri tendo em vista o jogo contra a Alemanha, que será transmitido às 21h15 pela RAI2, Sky Sport 1, Sky Sport Arena e NOW TV, já se enfrentaram 44 vezes na história e venceram 34. O último precedente remonta até esta última temporada, quando venceu a Itália em 10 de junho passado, no VNL, no Canadá, contra o time do velho conhecido do campeonato italiano Michal Winiarski por 3 a 1.

Palavras de Leonardo Scanfierla-

« É um campeonato europeu em crescimento e a cada jogo melhoramos o nosso jogo e é isso que temos de fazer até ao fim. Disputar o Europeu na Itália é algo único, algo que não acontece todos os dias. É um sonho ver as arenas lotadas, nos enche de alegria, mal podemos esperar para entrar em campo e tudo isso nos dá energia extra para enfrentar esse caminho que queremos trilhar até o fim mas pensamos passo a passo etapa. A nossa filosofia é olhar para o nosso campo, olhar para o nosso jogo e tentar não pensar muito sobre quem vamos enfrentar. O jogo de amanhã contra a Alemanha vai ser complicado. Ele joga um vôlei excelente e temos que continuar como temos feito até agora, forçando o saque e encontrando o ritmo nas trocas de bola. Acredito que essas serão as chaves para o jogo de amanhã. O nosso objectivo é terminar bem este grupo, que foi definitivamente difícil, com jogos onde era importante dar 110%. Agora vamos pensar no amanhã, depois vamos focar nos preços, então vamos passo a passo. Continuamos pedindo carinho aos torcedores, é bom jogar na Itália e queremos continuar até o fim para dar mais uma alegria aos nossos torcedores, mas também para nós. Nosso grupo é um grupo teimoso que nunca desiste. Vamos Itália! ».

Lista da Alemanha-

Spikers: 1. Christian Fromm, 5. Moritz Reichert, 13. Robin Schott, 14. Moritz Karlicek, 19. Eric Rohrs.

Os colonos: 2. Johannes Tell, 11. Lucas Kampa.

Zagueiro central: 12. Anton Brehme, 18. Florian Cragg, 21. Tobias Kreik, 25. Lucas Mass.

Antônimos: 9. Georgy Grozer.

Grátis: 3. Denis Calberda, 10. Julian Zenger.

Técnico Michal Winiarski

A Azzurri na TV na primeira fase-

06/09, 21h15: Alemanha-Itália (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

Outras raças transmissíveis-

05/09, 21: Alemanha-Sérvia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW TV)

Os resultados de hoje e as corridas de amanhã –

PISCINA A – ITÁLIA (Bolonha, Perugia, Ancona)

Sérvia-Estónia 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)



ItáliaSuíça 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

5 de setembro: 18h00 Bélgica-Estônia, 21h15 Alemanha-Sérvia

Grupo B – Bulgária (Varna)

Ucrânia-Finlândia 3-2 (25-23, 25-17, 23-25, 24-26, 15-13)

Croácia-Eslovênia 0-3 (17-25, 18-25, 14-25)

5 de setembro: 17h30 entre Espanha e Ucrânia, 20h30 entre Eslovênia e Bulgária

POOL C – Macedônia do Norte (Skopje)

Dinamarca x Holanda 1-3 (18-25, 24-26, 25-23, 20-25)

República Checa 3-0 Montenegro (25-18, 25-20, 25-15)

5 de setembro: 17h Polônia-Dinamarca, 20h Macedônia do Norte-Holanda

Paulo D – Israel (Tel Aviv)

França-Roménia 1-3 (23-25, 25-16, 18-25, 21-25)

Portugal-Turquia 3-2 (26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13)

5 de setembro: 17h Grécia-França, 20h Turquia-Israel

