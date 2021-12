Nibali vai correr com Jiro e Tour na mesma temporada

Vincenzo Nibali regressa aos programas de 2019 e com uma camisola da Astana vai começar o Giro d’Italia e o Tour de France. Anúncio durante um retiro em Altea, Espanha, onde o treinamento liderado por Vinokourov e Martinelli levou a uma exposição aos programas de seus líderes. Lo Squalo, 37, abrirá sua 18ª temporada como profissional na Espanha na Vuelta Valenciana em 2 de fevereiro; Em seguida, Squalo fará um Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo e um tour alpino na estrada para o Giro d’Italia, que venceu duas vezes (2013 e 2016) com a camisa do time do Cazaquistão. Quanto aos clássicos, veremos em Flandres e Rubiks com Moscone, mas isso será anunciado em um momento posterior.

Metas Na corrida rosa, Nibali dividirá a patente de capitão com o colombiano Miguel Angel Lopez. Para apoiar o apoio, estará também o espanhol David de la Cruz. No Tour de France, que venceu em 2014, o último italiano a fazê-lo, Nibali irá com Lutsenko (o capitão nomeado do Astana), Lopez e Moscone. Em vez disso, David de la Cruz será o capitão da equipe da Vuelta. Gianni Moscone será o capitão de Astana nos clássicos do norte, especialmente os do pavé, da Flandres a Roubaix, mas não só: o mesmo acontecerá com as Ardenas. O trentino vai começar a temporada em Portugal na Volta Algarve, depois no Olympique Het Neusblad e no Tirreno-Adriatico.