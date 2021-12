Notícias principais 24 horas – câmbio Sanchez Luc de Jong. Fiorentina na segunda rodada da Copa da Itália

Vozes de personagens principais e exclusivos do mercado e muito mais TMWAqui estão as principais notícias da noite.

Esportes – o princípio do acordo sobre o retorno de Sanchez a Barcelona. Luc de Jong no Inter

A Fiorentina venceu o Benevento para ir para a segunda rodada da Copa da Itália. 2-1 Final: Agora Napoli

Fiorentina 2-1 Benevento, Relatório dos Cards: Rosati o melhor, Kokorin desilude, Giallorossi com a cabeça erguida

Fiorentina, Milinkovic: "Estamos felizes por vencer diante de nossos fãs"

Não apenas Dybala. Juventus e Cuadrado estão muito próximos da renovação até 2023 com uma opção

Maria Sol Ferreri Capote é a primeira mulher a arbitrar uma equipe da Série A

Não é a Fiorentina? Presidente do Lille: "Falaremos sobre isso depois do jogo com o Bordéus"

Premier League, oitavas de final: Arsenal vence o clássico com o West Ham enquanto está na Champions Zone

Copa del Rey, Villarreal Eurorival no Velvet: 1-7 e chegar às oitavas de final

Wenger nega aterrissagem no PSG: 'Apenas fantasias pré-natalinas'