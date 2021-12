Nápoles, o ponto da enfermaria rumo a Milão: Elmas está se recuperando, quatro estão em dúvida

Um jogador se recuperou, quatro jogadores e três opositores serão avaliados. É o “balanço” dentro de uma clínica Nápoles Rumo à partida do Milan marcada para domingo, 19 de dezembro, em San Siro. Luciano Spalletti Ele tem que lidar com muitas incertezas em relação às condições físicas de alguns dos melhores jogadores. A boa notícia sobre Diamante Quem se livrou do golpe infligido a ele e estará à disposição. Anguisa também estará presente, mais uma vez à disposição contra o Empoli. Porém, o meio-campo é o setor onde Spalletti conta com seus homens e por isso se espera uma reviravolta. Zelensky. O polaco fez um trabalho pessoal em campo e existe confiança na sua recuperação. No entanto, as avaliações serão feitas dia após dia distintivo. O capitão tem uma distensão na panturrilha, mas há certo otimismo quanto a isso. Ao contrário do caso de Lobotka Mario Rui: O primeiro não está no seu melhor depois de um golpe forte, enquanto o português tem de ser controlado.