“Noris na Ferrari, acordo prévio. Sainz-Audi 2025”: Fórmula 1, quente Saward!

Roma – É a medida da indiscrição (por enquanto é disso que se trata) que dita os mais clássicos “pés de chumbo”. Mas a famosa autoridade da fonte jornalista britânico Joe Sawardum autêntico embasamento no ambiente, aliado ao alinhamento geográfico (e cronológico) com o último Grande Prêmio da temporada, disputado justamente em Inglaterraeu SilverstoneTransforme o último post do blog deste jornalista britânico em uma verdadeira bomba: Lando Norris A McLaren está a caminho de se mudar para Ferraricom muito de O pré-acordo já foi assinado entre as duas partes.

Fórmula 1, o mercado de pilotos está prestes a explodir

explica isso, opiniãoem sua última publicação, intitulada Caderno verde de Dunquerque.: “Norris E Registron foi alvo de rumores muito diferentes sobre o futuro durante o fim de semana, tanto em relação ao Ferrari isso está em Red Bull – Relatórios de Saward – Alguém pensa assim Lando já pode ter algum tipo de pré-contrato com a Ferrari. Rumores sempre foram acreditados Então Carlos Sainz irá para a Audi em 2025, enquanto outros acreditam que Charles Leclerc enlouqueceria se estivesse na Ferrari, e que a Mercedes adoraria tê-lo com ele. Não estou dizendo que nada disso é verdade, estou apenas me referindo ao que você ouve sobre pastagens”.. Agora, como mencionado, esses rumores passarão, se confirmados. ou negado. O que é certo é que os rumores sobre Norris estão inflamando um ambiente já aquecido, onde o tema dos pilotos há muito está no centro das atenções. mídia e muito mais.