Milão, Reflexões sobre Reijnders: AZ ainda não aceita a oferta

Depois de comprar Loftus-Cheek e Pulisic, priorize Milão É o meio-campo. Nesse sentido, o clube continua trabalhando para o El-Tigani Reijnders. Os rossoneri insistem no meio-campista, mas precisam atender aos pedidos do Alkmaar. De fato, os holandeses Eles continuaram a não aceitar a oferta do Milan, ajustado duas vezes para 19 milhões de euros mais 4 bónus, aproximando-se dos 25 milhões de euros solicitados pelo AZ. O clube rossoneri, incomodado com a situação, deve avaliar nestas horas se faz um novo aumento (e quanto) ou se trata de um ponto antigo como Yunus Musano valor de 25 milhões de euros.