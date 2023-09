Uma dobradinha de Cr7 e a vitória voa

Há quem se oponha fortemente – na Península Arábica e fora dela – ao Al-Nasr gastar 200 milhões de euros para contratar Cristiano Ronaldo, alegando que o português agora só consegue fazer ‘Siuuu’ depois dos golos. Foi a Supercopa Árabe e o Al-Nasr, comandado por Rudy García Perdeu para o Al-Ittihad. Quase um ano depois, Cristiano Ronaldo continua a ser o protagonista, tendo bisado na Liga Saudita, mas de uma forma muito especial, com um golo “invisível”, no deslumbrante jogo do campeonato que venceu o outro rival: o Al-Ahly , Quem perdeu. 4-3.

Os dois nunca foram marcados desta forma antes para CR7

Na noite anterior ao Dia Nacional Saudita, uma partida incrível foi realizada em Riad entre Al-Nassr e Al-Ahly, que testemunhou emoção e uma série de gols. O fenómeno português teve um papel decisivo ao marcar dois golos, contribuindo para a conquista da quinta vitória consecutiva do Al-Nasr, que marcou 21 golos nas últimas cinco partidas.

Mas a verdadeira peculiaridade é que os dois primeiros gols que marcou não foram vistos por nenhum torcedor – nem mesmo pelo próprio goleiro adversário – devido às muitas bombas de fumaça que varriam o campo; O que isso implica Regozijando-se com seu “Sium”. Estou perdido para todos: É a primeira vez que CR7 marca um gol e ninguém consegue ver e comemorar.

Al-Nasr – Al-Ahly: Um desafio cheio de emoções, devastador Cr7

A partida teve muitos chutes a gol, desde o início O primeiro gol de CR7 aos quatro minutos de jogo. Ex-Milão Casey Reabriu as esperanças ao Al-Ahly: um golo que nasceu da sua habitual entrada sem bola. Talisca marcou então o terceiro gol do Al-Nassr nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo tempo da partida começou forte, com… Mahrez Que marcou de pênalti para o Al-Ahly, mas Ronaldo estendeu ainda mais Ele assumiu a liderança aos 52 minutos com seu segundo gol pessoal, fazendo o placar de 4 a 2.

Gabri Vega ficou fora dos holofotes. Al-Ahly Ele continuou buscando o gol até o final e encontrou o placar 4-3 Al-Breikan Três minutos antes do final, mas não foi suficiente. Ronaldo celebra o Dia Nacional Saudita Com mais uma vitória, confirmou a classificação de artilheiro com 9 gols.

La7, sede do Campeonato Árabe na Itália

A partida foi transmitida ontem à noite às 19h30 no canal La7d (Lcn 29 DTT). O replay da partida entre Al-Nasr e Al-Ahly estará visível no sábado, 23 de setembro de 2023, às 23h15, no canal principal La7. Nós nos lembramos disso A partir de 14 de agosto, a Liga Saudita Roshan, campeonato saudita de futebol, poderá ser assistida em La7 e La7d e em transmissão simultânea em La7.it. Graças a um acordo de dois anos alcançado pela TV Comunicações do Cairo Que adquiriu os direitos, que transmitirão semanalmente o melhor jogo agendado do calendário.