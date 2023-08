Federação Italiana de Esportes Equestres – Campeonato Europeu FIHB: Aqui vamos nós!

Categoria: bola de cavalo



14 de agosto de 2023





O evento continental acontecerá de 14 a 19 de agosto em Caselle di Sommacampagna

Tudo está pronto: é hora Campeonato Europeu de Horseball!

O evento continental começa hoje, segunda-feira, 14 de agosto nas instalações do SSD Sommacampagna Equestrian Center Arl em Caselle di Sommacampagna (Veneto) e continua até sábado, 19.

Os açorianos já começaram a aquecer os motores desde ontem face aos jogos que os esperam.

Bélgica, França, Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, Catalunha e, claro, Itália serão as seleções que entrarão em campo nas quatro categorias: Sub-16, Sub-21, Feminino e Profissional (mais Sub-10). O desafio que não está incluído no programa desportivo do Campeonato da Europa).

Pelas 15h00, o primeiro jogo colocará imediatamente a equipa italiana nos sub-16 frente à Grã-Bretanha, seguindo-se os outros sete jogos do dia.

é possível consultar aqui O programa completo para Campeonato Europeu FIHB.

Ontem, domingo, 13 de agosto, a coletiva de imprensa para apresentar o evento foi realizada no encantador cenário da Villa Venier em Sumacambagna na presença das autoridades, seguida da emocionante cerimônia de abertura e apresentação de todas as equipes.

Aqui está o blues:

Senhoras

Líder da equipe: Ettore Sablon

Técnico: Fabrício Sforza

Jogadores: Silvia Camila Avagnina, Greta Cola, Aurora Emiliani, Sophie Marenko, Vittoria Novi, Maddalena Castillo, Beatrice Konta, Valentina Percival.

Pro Elite

Líder da equipe: Claude Michelet

Técnico: Fabiano Lanzi

Jogadores: Enrico Monti, Luca Di Marco, Alessio Celi, Nader Redouane, Fausto Sforza, Luca Lanzi, Alessandro Barone, Roberto Britico.

menores de 16 anos

Líder da Equipe: Ettore Sablon

Técnico: Fabrício Sforza

Jogadores: Virginia Pancio, Tommaso Beccaria, Tommaso Carletti, Lorenzo Fontana, Gabriele Viviani, Silvia Baroni, Samuele De Pasquale, Alessandro Farina.

menores de 21 anos

Líder da equipe: Claude Michelet

Técnico: Fabiano Lanzi

Jogadores: Elia Colombo, Massimiliano Sorrissi, Alessandro Viviani, Alban Le Tacon, Giacomo Lanzi, Alessandro Baroni, Luca Lanzi, Pietro Intercaso.

menos de 10 desafios (não o Campeonato Europeu)

Líder da equipe: Claude Michelet

Treinador: Elisa Musilo

Jogadores: Alicia Alieva, Nicolo D’Ricchio, Ana Giocozza, Vittoria Burton, Julia Chiavassa, Greta Miranda.

Para acompanhar o Campeonato da Europa FIHB em tempo real, pode consultar a app Sportity e ficar a par diretamente dos programas, classificações e todas as informações relacionadas com o evento.

aqui A versão web do Sportity, também disponível na App Store e Google Play, seguem as formas de acesso: Basta digitar a senha atribuída ao evento: EC2023.

(Na foto: o momento da cerimônia de abertura)