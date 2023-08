Pecador nº 6 do mundo, agora perseguindo Panatta e Us Open-Corriere.it

Lá, obviamente, o ar é rarefeito e o ambiente não é para todos. Janek Pecador, Não é de surpreender que ele seja o terceiro tenista italiano a ir tão alto. Antes de Jannik, o primeiro vencedor do Sid 1000 de sua carreira no domingo em Toronto, Mateus Berettini No. . Melhor que Yannick, apenas o número 4 de Adriano Panatta em 1976, época em que o braço de ouro transformava em ouro cada bola que tocava (Um hat-trick de muito prestígio na Copa Roma-Paris-Davis).

-Junk Sinner, número 6 do mundo no cascalho depois de vencer em Toronto

aquiNicola Pietrangeli, 3 em 1959, ele teria algo a dizer sobre isso, com razão. Mas o esporte mudou com o mundo, as classificações computadorizadas existem desde 23 de agosto de 1973 (data de nascimento da primeira classificação ATP), temos que nos dar algumas regras para avaliar as façanhas de nossos campeões: se o pecador em cinquenta anos for o terceiro alpinista a subir ao top 6 (ad maiora), equivalente a Berrettini e perseguindo Panatta, Isso significa que a tarefa não é muito viávelo ritmo do magnífico dinossauro duas vezes vencedor de Paris em outra era geológica, aproximando-se (11 de setembro) de 90 anos emocionantes incomparavelmente.

Parazotti tinha 7 anos Funini 9 Ficamos entre os 10 primeiros no ranking, mas encontramos pouquíssimos Rotary. Sinner freqüenta os andares superiores da ordem há anos e está acostumado com o espetáculo deslumbrante a ser desfrutado de lá, mas você no mundo também significa muito para Jannik que, ganhando match point com De Minaur, dobrou os joelhos e fechou os olhos: “Minha equipe e eu trabalhamos nesses tipos de metas há muito tempo. Os negócios crescem, as expectativas dos outros crescem, mas eu também: quero sempre mais, e não vou parar por aí. Pelo contrário, a partir de agora vou trabalhar mais porque os sacrifícios compensam e é bom retribuir esses sentimentos.”

Rumo ao US Open

Descendente das montanhas do Alto Adige, Canc: O caminho para o primeiro Master 1000 foi mais complicado do que Alcaraz (já duas ligas principais) e runas (King of Paris Percy Master 1000 à frente de um certo Djokovic), para ficar com dois nascidos em 2003 liderando os azuis na classificação, que completam 22 anos na quarta-feira. como? Seu método: jogar tênis. para Cincinnatio último Master 1000 antes da junção do US Open, os quatro Grand Slams o aguardam de braços abertos: pelo terceiro ano consecutivo, ele entrará em campo no dia de seu aniversário, como cabeça-de-chave à espera do vencedor Sirondolo LajovicEntão, em seu caminho, ele pode encontrar Djokovicque volta a jogar nos Estados Unidos após temporadas torturantes sem Vax, e Alcaraz, o menino prodígio que deve vencer em Ohio para garantir que chegue a Nova York como o rei do mundo.

O recorde de Banata não é mais uma miragem

Há sinais de esperança de que a rolha estourou em Toronto e, portanto, as bolhas continuam a sair da garrafa. Apenas 65 pontos separam Sin #6 do quinto lugar de Ron, também quarto Tsitsipas no estande de tiro. Se Cincinnati vencer também ou for para a final (e nem Rublev nem Tsitsipas vencerem) ele subirá para o quarto lugar como Panata, uma meta transportada para o US Open. Existem combinações mais complexas de resultados que o levariam até lá 47 anos depois de seu antecessor, mesmo que ele estivesse nas semifinais ou se fosse parado nas quartas de final. Mas é inútil fazer barulho. Sem cometer o erro de esperar que Junk Sinner vença tudo daqui para frente, Isso mostra um progresso contínuo (Toronto foi seu segundo finalista do Master 1000 e terceiro no geral, em uma temporada impulsionada por uma semifinal em Wimbledon e um título ATP 250 em Montpellier, uma categoria de torneio que não deveria mais importar para ele agora). Aquele garoto cumpre promessas. Seus caminhos e tempos: Nem todos Alcaraz. no erro.