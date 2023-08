Esfregar o rosto de um oponente depois de encharcar sua mão

Um videoclipe mostra Cristiano Ronaldo fazendo um gesto desagradável para o jogador do Al Hilal durante a final da Liga dos Campeões Árabes: ele coloca a mão sob a camisa e depois lambuza o rosto do adversário.

Cristiano Ronaldo Ausente esta noite no jogo da primeira jornada da Liga Profissional Saudita, que vê o seu adversário Vitória ao acordo. Decidiu-se abdicar do campeão português de 38 anos depois de os testes a que foi submetido terem revelado um forte choque, que o levou a ser excluído e a colocar todo o peso do ataque nas costas do estreante Sadio Mané.

O senegalês foi o mais afetado pelo mercado das vitórias, que também foi reforçado pelos ex-Intersti Brozovic e Alex Telles e com o ex-Udinese Sekou Fofana. Uma campanha que rendeu dividendos de imediato, já que a equipe de Riade – no ano passado terminou em segundo lugar no campeonato, e Ronaldo não deixou títulos – no último sábado Venceu a Liga dos Campeões Árabes pela primeira vez em sua históriavencendo o Al-Hilal comandado por Coulibaly e Milinkovic-Savic (e logo Neymar) na final.

Um sucesso muito difícil, que chegou na prorrogação, na virada e na sobrevivência de um homem só. Foi decisivo para virar o placar e devolver o troféu e – nem preciso dizer – o eterno português, que bisou antes de ser expulso por lesão após uma dura luta com um adversário. Um golpe que não o impediu de comemorar o troféu com seus companheiros (e discutir com os organizadores por não ter lhe dado o prêmio de MVP na final), mas o manteve fora de campo na primeira partida do campeonato.

READ "Uma excelente aposentadoria e mentalidade de ganhos" Foi expulso por um gesto que já não podia fazer: as novas regras em Inglaterra substituem os jogadores

Cristiano Ronaldo comemora a conquista da Copa dos Campeões dos Clubes Árabes com seus companheiros

Em suma, Ronaldo provou ser o canibal de sempre, e o passar dos anos e o palco menos conhecido não tiraram um pingo de seu desejo de vencer. Em campo, o craque CR7 está sempre determinado a ir ao extremo e pronto para retribuir quando a competição esquenta e os adversários o provocam. Mas desta vez ele realmente exagerou e apareceu em um videoclipe com um gesto de ódio para um dos jogadores do Al-Hilal.que tentou perturbá-lo enquanto estavam no meio da área esperando a cobrança de falta.

Ali Al-Bulayhi – que após o término da partida enfrentará também Talisca, que queria fincar a bandeira da vitória no centro do campo – nem sabe o que dadas as circunstâncias, afastando Ronaldo com um leve empurrão. Os portugueses devem ter experimentado isso como Sua Majestade e acharam por bem responder fazendo um ato abominável. As fotos mostram ele enfiando a mão sob a camisa e esfregando-a várias vezes na parte inferior das costas, perto das nádegas, para absorver o suor. Em seguida Cristiano estende a mesma mão e espalha o que foi captado no rosto de Al-BulayhiCompreensivelmente, ele não aceita bem. Não é uma visão digna de um cinco vezes vencedor do Ballon d’Or.