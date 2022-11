Esportes na TV hoje, segunda-feira, 14 de novembro: O programa completo

Uma nova semana de esportes na TV começa hoje com muitos eventos a não perder. Após o último dia emocionante da Série A, que terminou com o sucesso líquido de Juventus 3 a 0 sobre a LázioHoje, cabe ao tênis liderar a Sports Monday.

Não é surpresa que o evento mais importante da semana seja definitivamente um evento ATP Finals Que ontem viu seu início imediatamente fez uma evolução: ele derrotou Rafael Nadal para Taylor Fritz 7-6, 6-1. Hoje será a vez do antigo titular número 1 do ranking ATP, Daniel MedvedevJogue a carga na partida contra o Rublev. À noite será a minha vez Tsitsipas e Djokovic Eles se enfrentarão no que promete ser um desafio realmente interessante.

Ao fundo, outros encontros de diferentes disciplinas: do taekwondo à Liga Italiana de Futebol, passando pelo hóquei. Em suma, vamos tentar uma pequena cesta de partidas que coletamos no calendário esportivo hoje com todos os eventos esportivos.

Calendário esportivo na TV hoje, segunda-feira, 14 de novembro

00h30 Hóquei em Patins, Mundial: 1º Lugar Final, Portugal-Argentina – www.worldskategames.tv

11h30 Tennis, ATP Finals: Koolhof / Skupski-Kokkinakis / Kyrgios – SkySportUno, SkySportTennis, Sky Go, Now, Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Finals: Medvedev-Rublev – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

15h00 Futebol, Campeonato da Primavera: Verona Frosinone – Sport Italia

16.00 Basquetebol, Eliminatórias para o Mundial: Georgia-Italy – Ray3, Sky Sport UNO, Sky Sport Arena, Ray Play, Sky Go, NOW, Eleven Sports

16h00 Taekwondo, Copa do Mundo: -80kg, -57kg D, rodadas preliminares – worldtaekwondo.org

18h30 Tennis, ATP Finals: Mektic/Pavic-Dodig/Krajicek – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

21.00 Tennis, ATP Finals: Tsitsipas-Djokovic – Rai 2, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

20.30 Futebol, Terceira Divisão: Entella-Cesena – RaiSport + HD, RaiPlay, Onze Sports, OneFootball

22h00 Taekwondo, Copa do Mundo: -80kg, -57kg, 16ª rodada e quartas de final – worldtaekwondo.org

01h00 Taekwondo, Copa do Mundo: -80kg, -57kg, semifinais e finais – worldtaekwondo.org