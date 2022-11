Pioli: “O Milan no ano passado foi o melhor, e este ano é uma temporada estranha para o Napoli, mas acredito no Scudetto.” CDK… ‘| primeira página

No rescaldo do último dia do torneio antes da longa pausa de inverno, da qual ele começou Milão O vencedor saiu após um desafio muito difícil com a Fiorentina, que decidiu aos 92 minutos apenas com um gol de sorte de Milinkovic, Stefano Pioli voltou a Parma, cidade onde cresceu. para mim Teatro Real De fato, ela participou da cerimônia de premiação do prêmio internacional “Esporte e Civilização”, que é concedido anualmente pela seção de Parma da Federação de Veteranos do Esporte. O técnico do AC Milan também recebeu o prêmio “Vida Dedicada ao Esporte” graças a mais uma vitória do Scudetto no comando dos rossoneri.

As serenatas públicas de Bewley ainda ardiam – “É algo muito emocionante. É um coro que começou com os jogadores e os torcedores começaram a cantar antes de ganhar o scudetto e isso me dá mais satisfação. Claro, revisando as fotos da temporada passada… Demos a nós mesmos grandes sentimentos.”

O Milan não é o time mais forte, foi o melhor time? – “Não, na minha opinião foi a equipa mais forte. Nos momentos mais decisivos do torneio, quando tivemos de vencer 6/7 jogos com pressão sobre nós, os rapazes foram muito bons a vencer todos eles, mostrando mentalidade, tenacidade, espírito e muito talento que outras equipes têm. Ela nem conseguiu finalmente.”

Agora há outra longa pausa, como na hora de fechar – “Gostei da sua ideia. Sabemos que este é um torneio realmente anômalo. Orçamentos incorretos estão sendo feitos porque somos apenas 15º no torneio. Ainda há 23 partidas, quase 70 pontos disponíveis, então há espaço para todas as equipes. Ele O caminho que o Napoli segue é certamente inusitado e produz resultados surpreendentes. Quando os jogadores voltarem da Copa do Mundo, será necessário ver como as equipes individuais e a máquina individual os administrarão”.

O programa é daqui até 4 de janeiro – “Descanse bem porque jogamos muitos jogos, não jogamos tanto antes. Em dezembro vamos começar a treinar novamente, jogar muitos amistosos, treinar no Milanello e esperar por 7 seleções. Mas o importante é que eles vão voltar para um grupo que ainda tem muitos. Ainda temos campeonato, copa, supercopa e campeões. Quando encontrarem um grupo tão motivador, mesmo aqueles que voltaram da Copa do Mundo, tenho certeza de que voltarão com a mentalidade certa”.

A equipe entende momentos cruciais A equipa cresceu mentalmente e consegue reconhecer cada vez mais oportunidades Cremona eu acho que foi a jogada mais importante que prejudicou o arranjo. Se conseguirmos essas vitórias com Cremonese e Torino, acho que teremos uma classificação excelente. O Napoli oferece uma liga excepcional. Ontem sabíamos que tínhamos que mostrar que queríamos finalizar bem e jogamos de forma muito agressiva contra uma equipe que nos deu grandes dificuldades e A vitória de ontem significa acreditar nela, ter grande espírito e muita qualidade, porque não se pode vencer jogos tão difíceis se não se tiver qualidade.”

DE KETELAERE precisa de tempo – “Nossa empresa tem uma ideia própria. Quando dizemos que precisamos investir nos jovens, todos concordamos, mas depois temos que esperar por eles, esperar por jogadores que vêm de futebol diferente, de país diferente, de cultura diferente, hábitos diferentes, por isso é normal enfrentar dificuldades. Temos a convicção de que contratamos uma pessoa de qualidade, inteligente e prestativa.”

O retorno a Parma é possível? – “Sou 100% Parmesão, tenho todas as sensações aqui e quando quero mesmo me sentir bem venho aqui. Foi uma grande decepção poder me dar tão bem aqui, mas vim em um determinado momento e talvez não tão preparado como estou agora.” “É difícil prever o futuro da nossa profissão. O que importa para mim é que sempre tenho o mesmo entusiasmo, a mesma paixão e desejo de melhorar. Vou enfrentar o futuro e nós vamos ver o que acontece.”

Prêmios relevantes também serão arrecadados pela ginasta campeã mundial Asia D’Amato, Fifi De Giorgi, chefe da seleção masculina de vôlei, que também subiu aos escalões mais altos do campeonato mundial em 2022, e Fausto Desalu, medalhista de ouro na prova 4×1000 . Revezamento nas últimas Olimpíadas.