Us Open: Placar ao vivo com detalhes dos jogadores italianos participantes no primeiro dia. Fora Sara Errani (AO VIVO)

exclusão Sarah Irani, em sua décima primeira participação no sorteio do US Open. O jogador de 34 anos de Massa Lombarda, nº 112 da WTA, foi derrotado por 63 a 62, em uma hora e 25 minutos de jogo, pelo russo Ekaterina Alexandrova, Nº 34 da classificação 32 da semeadura.

No primeiro set, o jogador de 26 anos de Chelyabinsk, depois de salvar dois break points no quarto set, apareceu do nada (3-2), rebateu (3-3), mas venceu os três finais. Jogo agarrar zero do iraniano duas vezes seguidas. No início do segundo tempo, Sarah teve a chance de quebrar duas vezes (1-0 e 2-1), mas a russa fez um segmento de cinco partidas consecutivas e arquivou o exercício por 6-2.

US Open Grand Slam

Jim Georgi vs. S. Halep

S. Errani contra E Alexandrova

J. Paolini Contra Y. Shvedova

