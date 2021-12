Mancini: Itália está otimista com o Catar

Roberto Mancini faz o balanço para 2021 que ficará na memória dele e da seleção nacional, com a impressionante vitória no Europeu. “Se pensar em voltar à final – disse Mancini à Sky Sports antecipando uma entrevista que será transmitida ao vivo no Natal – posso dizer que gostaria de não ter ido aos pênaltis, aos 120 minutos e na frente de 75.000 espectadores. Sempre há medo, mas conhecemos a motivação de toda a nação. Sabíamos que tínhamos que fazer um grande europeu, mas também tínhamos que colocar algo mais para chegar ao fim. Fizemos algo extraordinário e ganhamos milhões de gente feliz: é a coisa mais linda de que todos podemos nos orgulhar. Mas o Campeonato Europeu ficou para trás e agora temos que pensar em outra coisa ”.

CR7 no horizonte

Além disso, essa alegria tornou-se um pouco preocupante pela falta de qualificação direta para o Mundial e pela possibilidade de enfrentar o português Cristiano Ronaldo nas eliminatórias. “Há arrependimentos, mas isso é futebol, é um esporte. Às vezes você merece ganhar e não ganha, merecemos terminar o grupo mais cedo. Nos deixamos ir um pouco e agora temos que arregaçar as mangas e faço um ótimo trabalho nos dois jogos. Mas continuo otimista, porque sabia que nosso grupo com a Suíça seria difícil. Pensei em passar, mas sabia que seria difícil. Ele dominou o jogo em Basel, mas isso é futebol felizmente, ainda temos essa possibilidade e temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ir ao Qatar. ” Mas antes de enfrentar a Macedônia e depois disso, se Portugal ou a Turquia tiverem sucesso, os Blues vão fazer um período de treinamento? “Vamos dar um jeito de nos vermos. Rostos novos? Depende também do momento do campeonato. Pode haver um que esteja em melhor forma que o outro. O mais importante é que cada um esteja saudável. Há muitos jogadores que ainda estão a melhorar. João Pedro Há muitos anos que joga em Itália e sabemos que tem grandes qualidades técnicas. ” Também há uma pergunta sobre Zaniolo, que faz o papel do segundo atacante: Mancini gosta dele nessa função? “Gosto deste papel. Existem muitos jogadores que podem crescer muito.”