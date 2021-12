Copa do Mundo, Mancini admite acerto no ataque

O treinador Mancini fala das eliminatórias de março, aplaudindo com mel a João Pedro que sonha em ser convocado.

vitóriaeuropeu, para Ct Roberto Mancini, representa “Algo extraordinário: fizemos milhões de pessoas felizes”. Agora, porém, a seleção nacional está ansiosa. Em março, para ser mais preciso, será no Catar os play-offs válidos para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. desafio duplo com Macedonia E o vencedor fica entre eles Portugal e Turquia naquelaItalia Ele não pode se dar ao luxo de falhar se quiser evitar a recaptura dos mesmos sentimentos que sentiu em 2017.

Todas as novidades da SÉRIE A e mais: Clique aqui!

Copa do Mundo, Mancini passa palavras com mel para João Pedro

Em janeiro, muito provavelmente, haverá uma fase de preparação na qual poderão participar jogadores que não fazem parte da equipe campeã do jogo de verão. “Depende também – como disse à Sky Sports – também do momento do campeonato. Pode haver uma pessoa que está em melhor forma do que outra. O mais importante é que todas estejam saudáveis. Há muitos jogadores que ainda estão em processo de melhoria e podem se tornar mais fortes. Nossa equipe ainda pode entregar muito. ”

Leia também >>> Balotelli despede Mancini: o último Balotella da Turquia

Entre os jogadores em potencial, existem Joao Pedro, que tenta colocar o Cagliari em segurança com 9 gols e 3 assistências em 19 partidas do campeonato. As portas da seleção estão abertas para ele, como confirmou Mancini. “Ele joga na Itália há muitos anos, todos sabemos que ele possui grandes habilidades técnicas.” Também esperando por uma ligação Louis Philip e Roger Ibanez, que recentemente enviou várias referências ao treinador.