CdS – Zhang não vai sair, Cold Management: Inter, hipótese concreta de isenção de Inzaghi

A derrota para o Spezia aumentou a pressão sobre o treinador nerazzurri: a decisão foi tomada em junho

O encontro entre Porto e Inter realiza-se esta noite, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Uma encruzilhada muito importante para a temporada nerazzurri, e talvez decisiva para o futuro de Simon Inzaghi: a posição do treinador, graças aos resultados flutuantes no campeonato e ao mau intervalo do Napoli, é sólida, apesar do contrato válido até 2024.

assim escreve correio esportivo:”Inzaghi não imaginava que se encontraria em julgamento (interno) e isolado no encontro decisivo da época e talvez do seu futuro. Oito derrotas na Série A e 24 gols sofridos fora de casa facilitaram a vitória, mas a pressão aumentou drasticamente por alguns meses. Três copas em doze meses e duas vitórias no clássico com o Milan em quinze dias não foram suficientes. Ele está pagando pelo scudetto, que Pioli executou há um ano. Pelo menos a presença de Zhang, que levou o afretamento da equipa a Portugal, tranquilizou-o. O presidente não vai deixá-lo ir. Esses sorrisos com a direção e as fotos sociais de Appiano Gentile, tiradas na manhã de domingo, fazem parte do cinema construído sobre a mesa para esconder a crise.

As aparências não enganam, as suspeitas permanecem e as agências de apostas citam isenção. Depois de nocautes em Bologna e La Spezia, os críticos o despedaçaram e nenhum técnico o defendeu. Não é um bom sinal. Marotta descartou a mudança para o banco em caso de exclusão, mas a hipótese de divórcio em junho, um ano antes do término do contrato (5,5 milhões líquidos mais prêmios de seguro), ainda está sobre a mesa. Muito enérgico, palpável e talvez inevitável mesmo que termine entre os quatro primeiros da liga. Simon é distante e retraído nas emoções da família e do trabalho com seus funcionários. silêncio“. READ Europeus: tensão em Wembley, uma briga entre torcedores e segurança

14 de março de 2023 (alterado em 14 de março de 2023 | 8h16)

