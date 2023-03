“A partida mais importante do ano. Lukaku e Skriniar? Ainda não decidi.” – OA Sport

A data que merece boa parte da temporada para o Inter de Simone Inzaghi está cada vez mais próxima. Os “nerazzurri” já estão em Portugal para defrontar o Porto na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a começar pela vantagem da primeira mão, e o sucesso vem graças a um golo de Romelu Lukaku.

O técnico milanês foi ouvido de dois microfones céu Para falar sobre o desafio:É definitivamente uma partida muito importante, provavelmente a partida mais importante do ano. Disputamos a final deste ano, disputamos partidas precisas dentro e fora, mas agora temos a chance de ficar entre os oito primeiros da Europa.“.

Inzaghi não quer manter a cautela antes da partida de amanhã: “Jogamos o primeiro tempo no San Siro, vencemos, mas agora no segundo tempo, precisamos de máxima atenção e foco“.

Teremos que nos levantar após o nocaute inesperado com lo especiarias, Chegou de pênalti na final abaixo: “Sempre houve críticas, mesmo críticas duras. Até o ano passado. Agora, às vésperas deste importante desafio, não penso nisso e não respondo ao que foi dito ou escrito“.

Na coletiva de imprensa, Inzaghi destacou as circunstâncias de Lukaku e Skriniar:Tenho muitas dúvidas sobre ambos, vou resolvê-los amanhã. No ataque ainda tenho que decidir, Skriniar saiu há mais de duas semanas e hoje treinou integralmente em grupo pela primeira vez. Tenho que avaliar, sabendo o que o Milan fez nesta partida. Desde que ele me pediu para trocar na primeira etapa, ele não tem treinado e agora tem bastante“.

Foto: La Presse