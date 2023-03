Cardinale: “O Milan é uma das maiores marcas da Europa. Vamos trazê-lo de volta à mesa dos melhores”

Jerry Cardinale, número um e fundador da Red Bird, acionista majoritário do AC Milan, participou da “Sloan Sports Analytics Conference” organizada no MIT. Ele falou de forma geral sobre seus investimentos no mundo do esporte, mas também tocou no Milan. “A minha paixão pelo futebol europeu é recente – admito – e durante muitos anos não me interessei porque tinha de estudar a situação, encontrar uma forma de conseguir um bom nível de rendimento aumentando o cash flow. Durante 5 anos aprendemos e depois começamos a nos mover. Assim surgiu o investimento em Toulouse (2020), depois a parceria com o Fenway Group para as ações do Liverpool em 2021 e por fim a operação ligada a Milão (2022): “Com Toulouse fizemos um investimento partindo apenas de dados, depois subimos a fasquia com o Grupo Fenway e finalmente chegamos ao Milan que é uma das maiores marcas do futebol europeu. Berlusconi foi o primeiro oligarca, George Steinbrenner de seu tempo. Não sabia que só o Real Madrid tinha mais Ligas dos Campeões do que os rossoneri, um trunfo que não exploramos o suficiente. O Milan tem direito “Ele tem um lugar na mesa dos melhores e nosso trabalho é trazê-lo de volta. Quero trazer minha mentalidade e meus métodos para a Europa e ser um ajudante. ”