Juve, dias decisivos para Bonucci: negociações detalhadas com o Union Berlin e a verdade sobre a Lazio | primeira página

Leonardo Bonucci se aproxima do Union Berlin. O zagueiro, integrante do elenco da Juventus que ainda não recebeu camisa para esta temporada, já está aberto à Bundesliga há algumas semanas. Contactos contínuos, as negociações entraram numa fase e continuam com otimismo e confiança: os próximos dias podem ser decisivos para a transferência do defesa para a Alemanha. Primeiro, é preciso encontrar uma solução para se libertar da Juve, com quem tem um contrato de um ano no valor de 6 milhões de euros por temporada.

Hipótese do Lácio Oficialmente, sua aventura em preto e branco acabou. No final da temporada passada, a direção lhe informou que ele não faria mais parte dos planos futuros do clube, a comitiva do jogador começou a buscar novos caminhos e o caminho da Lazio apareceu na Itália: Já houve algum contato com o Chefe Lotitomas logo depois a equipe biancocelesti abandonou a ideia por não se interessar.

em campeões – Porém, Bonucci sempre disse que quer permanecer em altos níveis, seu objetivo é jogar a Euro 2024 com a nova Itália de Luciano Spalletti e por isso rejeitou imediatamente as suposições da Major League Soccer e da Arábia Saudita. Houve conversas com o Ajax no exterior, mas o clube que mais demonstrou interesse no zagueiro nascido em 1987 foi o Union Berlin.: terminou em quarto lugar no ano passado, se classificou para a Liga dos Campeões e agora quer montar um time à altura; Tendo contratado Gosens ao Inter, entre outros, apostou na saída de Bonucci da Juve: as equipas estão cada vez mais próximas, são dias cruciais.

@funcionário