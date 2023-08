Boletins Lecce-Lazio 2-1. O “Mágico” acende, o Kamada se perde e a defesa dança

Lecce-Lazio 2-1, aqui estão os boletins.

Providel 6

O principal perigo é Strefezza e ele o hipnotiza diversas vezes antes de cair sem culpar os tiros de Alqvist e Di Francesco.

Lázaro 5.5

Ele sofre muito com os desarmes de Banda, principalmente na largada, depois entra em ação e, com a ajuda de Immobile, busca o gol na diagonal em vez de mandar Zakagny totalmente livre. Abram caminho para Pellegrini.

Patrício 5.5

Escolhido no lugar de Casali, talvez pela velocidade, ele auxiliou Romagnoli antes de se envolver na confusão final.

Romagnoli 5.5

Rafia salvou atacando pelas costas: o meio-campista amarelo-vermelho ficou sozinho no final da partida na entrada da área. Em seguida apareceu na frente de Strefezza, mas deu lugar a Di Francesco.

Lazio, uma estreia de pesadelo: Lecce vence por 2 a 1 na reviravolta (de novo). Almqvist e Di Francesco refletem o objetivo de Immobile

Marusik 5.5

Ele também, assim como Lazzari, tem que lutar na corrida ao ar livre contra um jovem Almqvist que apresenta alguns sinais interessantes de velocidade. Termina à direita, mas não acrescenta nada.

Kamada 5

Faltando zagueiros, vemos que ele tem muita qualidade e suas surpresas podem se tornar uma arma para a nova Lazio. Mas não vamos pedir-lhe imediatamente para interpretar Milinkovitch: não há ninguém como Sergei. Ele foi substituído por Vicino.

Cataldi 6.5

Ele está sob pressão de Ramdani e, em segundo lugar, de Rafia, por isso muitas vezes se inclina para trás e desiste de seus passes verticais. Na fase defensiva, sente que não consegue dar conta de tudo sozinho.

Luís Alberto 6

A assistência de Immobile é digna de jogo, azarada em alguns sentidos, mas mais uma vez o espanhol afirma-se como um jogador único e indispensável mesmo para uma equipa que faz do trabalho de equipa uma regra obsessiva. No início do segundo tempo perdeu muitas bolas e sempre de forma arrogante.

Filipe 5

Milinkovic não tem mais o meio direito pronto para arremessar com ele e assim perde parte do perigo. Kamada tem uma forma de jogar diferente, por isso o brasileiro terá que buscar soluções pessoais para se destacar. Foi substituído por isaxina.

propriedade 7

Ele marcou pela sexta vez consecutiva na primeira rodada com a camisa da Lazio (gol número 197) e deu um sinal para Spalletti: se for preciso um atacante para a nova seleção, ele está pronto. Se estiver em boa forma, não terá concorrentes na Itália. Com a ajuda de Luis Alberto, ele não tem medo de se jogar na divisão. Um trabalho que seria 2-0.

Zakagny 5.5

Ele ainda não está no seu melhor e isso fica evidente, pois ocasionalmente desiste dos confrontos um contra um, mas traz à tona o espírito de lutador na hora do sofrimento.

Vicino 5.5

Ele tenta trazer substância ao meio-campo, mas muitas vezes a velocidade dos jovens dos Giallorossi o surpreende. imperceptível e incompreensível.

Essex 6

Pontos interessantes na estreia na Série A e também o cartão amarelo que lhe nega.

Peregrinos 5

Ele assume o comando em um momento em que a Lazio está desmoronando.

Pedro 5.5

Entre em campo, mas não no jogo.

saree (incluído) 5

Mais uma vez, em Lecce, a Lazio desapareceu de campo no segundo tempo. Uma partida filmada da temporada passada e ele não fez nenhuma correção. O atraso de status é muito perceptível.

Árbitro: Dionísio 6

Ele faz uma partida fácil, sem problemas e sem polêmica.