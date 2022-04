Para Dalla Porta, há um Grande Prémio de Portugal às 15h30 que partirá do 17º lugar

“Finalmente estamos de volta às corridas na Europa, onde há pistas mais fáceis para os meus ombros. Quero fazer bem para mim e para a minha equipa.” Esta é a declaração de intenções de Lorenzo Dalla Porta, que largará do 17º lugar no Grande Prémio de Portugal hoje às 15h30. O piloto voltou de Montemorlo em 16º nos Estados Unidos há duas semanas e não há dúvidas sobre o alvo que ele deve atingir em Portimão: depois de dois abandonos e duas colocações, é hora de voltar para casa os primeiros pontos. Classificação dos passageiros da Moto2. No papel, a ocasião é a ocasião: um circo de duas rodas correrá na pista onde Lorenzo estreou em 2020, onde terminou em 17º em seu primeiro ano de um campeonato mundial de segunda classe. Ele foi ainda melhor no ano passado: na primeira vez terminou em 12º, na segunda não saiu da pista, já que a “Corrida 2” foi uma das últimas quatro corridas do Grande Prêmio que ele perdeu devido a um problema físico que ainda parece diferente hoje..tudo resolvido Apesar da cirurgia em outubro passado. Esta será a variável que afetará seu desempenho. “Foi um período difícil, ainda preciso de algum tempo para me recuperar totalmente”, diz o jovem de 24 anos de Montemorlo. “Mas quanto a mim, não tenho intenção de desistir.”