Leonardo Paris Saint-Germain: “Honrando o título. Mbappé reflete a posição clara de Donnarumma-Navas”

Fale em microfones Sky Sports Depois de conquistar o título graças a um empate com lentediretor esportivo da Paris Saint Germain Leonardo Ele falou sobre a satisfação do gol alcançado, explicando também a situação especial com a parte dos torcedores que decidiram não comemorar com o time.

“O gol é lindo, só que em Messi, no momento certo, se torna o gol decisivo para este torneio. Estamos falando de um jogador que não precisa de muitas explicações, Messi é Messi. O ambiente? Sim, um pouco surreal , difícil, embora eu gostaria de salientar que todas as ações dos torcedores foram todas sem violência. É verdade que viver em um ambiente dividido no estádio é o oposto do que se gostaria, seria bom compartilhar isso grande alegria entre os adeptos e a equipa. Infelizmente depois da derrota contra o Real Madrid houve um sofrimento geral que levou a esta situação. Não só hoje esta divisão, mas há mais ou menos um mês o ambiente é semelhante. stand, eu acho que essas coisas devem ser profundamente compreendidas, para entender exatamente os motivos. O que queremos é uma atmosfera oposta para isso.”

Os últimos 20 minutos contra o Real Madrid arruinaram a temporada e podem levar você a mudar sua estratégia?

“Na primeira mão e na primeira parte em Madrid controlámos muito bem o jogo. É preciso perceber porque depois de 1-1, na hora de treinar, entramos numa espiral negativa com dois golos em 15 minutos. Você definiu nossa eliminação. Se falarmos do time, é grande, temos jogadores jovens e jogadores experientes, temos atacantes que estão entre os cinco melhores jogadores do mundo. Temos tudo, o que precisamos entender é por que isso o destino aconteceu”.

No décimo título da Liga Francesa:

“Tornámos o clube de maior sucesso em França com o Saint-Etienne e não é fácil, cuidámos muito bem disso. Estamos muito orgulhosos”.

Sobre o binário entre Navas e Donnarumma:

“A situação estava clara para todos desde o início, poderia ter sido um pouco difícil. É verdade que tivemos um goleiro que jogou tão bem quanto Navas, um dos melhores jogadores do mundo. Donnarumma se tornou um dos goleiros mais fortes no mundo. 22 anos e na minha opinião era um processo que tinha que ser feito, mesmo que já tivéssemos um goleiro no nível de Navas. Foi feita uma escolha, tentamos dar-lhes alguma continuidade. Talvez se passássemos essa transição. Poderia ter sido uma situação positiva, mas para a derrota essa dificuldade foi destacada. Os dois jogadores sabem tudo e essa sempre foi uma posição clara para eles. Se houver uma solução que seja melhor para eles. Todos terão não há problema em decidir. A relação com eles é muito clara e direta.”

Em Madri, eles estão confiantes de que Mbappé jogará por eles no próximo ano…

“Eles estão seguros em Madri há três anos… Eles têm certeza. Acho que Kylian está dizendo a verdade, e quando ele diz que está pensando profundamente e ainda não sabe, eu acho que sim. ele está pensando sobre qual é a verdade. Sua melhor decisão. Ele sabe.” O que queremos é que ele esteja aqui, ele é o enteado de todos, ele tem muitas características juntas que o tornam o melhor. Ele tomará sua decisão com nós, a relação é sempre muito boa.”

Quem será o diretor do Paris Saint-Germain no próximo ano?

“Mauricio ainda tem mais um ano de contrato e é normal que as pessoas falem no final da temporada para entender a vontade de todos. Foi uma temporada difícil para todos, e o mais importante foi terminar este torneio de forma positiva. Derrota pesada na Liga dos Campeões houve uma crise nos resultados, este ano os resultados não faltaram. Somos os campeões da França pela décima vez, e vamos ver tudo com calma.”