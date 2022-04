Paixão pelo esporte e competência gerencial: esses são os elementos que fizeram Melvitano Nicola Ventra Uma pessoa respeitada no mundo do futebol.

Na verdade, desde 2018 Ventra é o gerente geral da CD Tondela.

Nasceu no meu perfil Ele é conhecido entre seus colegas aldeões roxaNicolas já navega no mundo do futebol há algum tempo, mantendo laços com os mais importantes clubes europeus.

Tudo começou em 2009 quando, no último ano da universidade, ganhou uma bolsa internacional, mudou-se para Londres e iniciou uma carreira dentro da Associação Inglesa de FutebolFabio Capello como técnico e Franco Baldini como gerente geral.

Oito anos de experiência suada como diretor esportivo permitiram-lhe construir um nome e credibilidade no meio futebolístico, após o que se mudou para Porto.

A cidade da costa noroeste de Portugal deixou muitas satisfações pessoais a Nicola Ventra Como convite para transmissão de TV “TV Esporte”A mais importante referência mediática portuguesa no domínio da cobertura televisiva de temas desportivos.

Como se sabe, uma partida de replay é válida para chegar à final Taça de Portugal entre CD Mafra e CD Tondela.

Apesar de um empate, para continuar a corrida em direção a ele Estádio do Jamor era Tondelaque venceu a partida de ida por 3 a 0.

Um grande evento para a equipe após sua chegada Pela primeira vez em sua história em uma final de prestígio.

Ventra continua focando nisso formação de jovens talentos, Transferindo nossa cultura e valores.

Para Nicola, o futebol italiano deve se concentrar em Crie grandes eventos de futebol e investir em Infraestruturas mais modernas:

“Na minha opinião, na Itália, a capacidade de operar em um ecossistema de muitos atores (Governo, Coni, Federal, Lega Calcio) deve ser estimulada para alcançar o sucesso mútuo.

A indústria do esporte vale 3% do PIB, o futebol afeta grande parte dele, e trabalhar no ecossistema trará benefícios significativos em todos os níveis, econômico, social, de saúde pública, emprego e investimentos.

O futebol é um negócio, não tem só o aspecto esportivo, tem que investir em quem realmente o nutre, o torcedor e pensar detalhadamente sobre que tipo de experiência pode ser proporcionada.

Se há falta de visão estratégica, claramente não há crescimento.”

Desejamos boa sorte a Nicola Ventra, um esportista de sucesso que sempre teve Lilino em seu coração.

