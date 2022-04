Pênaltis fatais, os Bianconeri saem de cabeça erguida

Juventus desafia Benfica nas meias-finais da Youth League: resumo, câmara lenta, placar, placar e notícias ao vivo

lá Juventus Primavera Ele sai com uma cabeça muito alta da liga juvenil. É o fim de uma jornada extraordinária que deixa a sensação, agora uma verdadeira certeza, de poder realmente jogar com todos.

Juventus Benfica Primavera 2-2: resumo e câmara lenta

1 ‘Iniciar apito – O Desafio Neon começou!

3 ‘Benfica avança – Uma falta na entrada da grande área de Meriti, que recupera a bola de Ndour. A bola, que é passada aos pés de Neto, desloca Senku com uma direita certeira.

7′ Tiro de Nitu O médio do Benfica continua perigoso com um remate de dentro da grande área. Bola alta por cima da barra.

8′ Reação da Juve – Boa ideia de Chibozo, que faz toda a bola de campo, corrente e despejo de Soulè. O argentino está inclinado para Meriti, cujo chute para o gol é fraco.

10 ‘Benfica duplas – Direito poderoso e preciso por Semedo. Nada que Cinco faz: os bianconeri caíram 0-2 depois de apenas 10 minutos.

15 ‘O Benfica é perigoso – Acelera a bola e a corrente da moreira, Juventus Primavera afasta a ameaça.

19 ‘Anel da Juventus – A equipe Bonatti fica bem com Meretti, que recompensa a interferência de Ealing. O extremo inglês, no entanto, não é tão preciso no seu passe cruzado, com a bola a sair por baixo.

22 ‘Benfica perto do trio – Moreira está fazendo tudo certo, semeando pânico na defesa da Juve, mas não consegue encontrar a cara do gol no momento do chute. A Juventus salvou.

23′ Shooting Soulè Mágico para o argentino, pois a bola passou por cima do travessão defendido por Soares.

26′ Jevsenak de cabeça O médio do Benfica quebra mais alto do que todos os outros mas não encontra a porta para desenvolver pontapés de canto.

27′ cruzamento chibuzu – Sasata Juventus 17 jogador com a bola impressa na madeira. Juventus Primavera está crescendo…

31′ Corrida Moreira – Lusitano 11 cria pânico na ala esquerda e tenta cruzar mas a sua proposta termina por baixo.

32′ Lesão Moreira – Por ocasião do cruzamento, o avançado do Benfica lesionou-se no joelho: é necessária a intervenção do corpo médico.

33 ‘Shibuzu novamente O atacante da Juventus começa sozinho e termina com a mão esquerda em um ângulo apertado. A bola está fora da rede.

35′ Força Vermelha – A vil entrada do guarda-redes do Benfica em Malazy, que também estava a sair. Dou um chute na cara de Mulaze que acorda sem problemas.

37 ‘Gomez entra – Castro decide convocar o atacante Semedo para incluir o segundo goleiro, Gomez.

41 remate de Mahramovic – Conclusão à distância pela defesa central Para Gomez.

45′ recuperação – Conceder três minutos de horas extras.

45′ + 3 vagas A diferença no repouso após a primeira fratura.

46′ SEGUNDO MEIO A segunda metade da partida começa. A primeira mudança entre os Bianconeri: Entrando em Torico para dar lugar a ele é Savona.

50′ Silva toca as mãos Os bianconeri devolveram a mão na área de Silva na tentativa de Elling. Para um diretor de corrida, o braço está preso ao corpo.

51′ chibuzu principal – Os bianconeri diminuem a diferença com um golaço de Chibuzu. 17 controles e efeitos bianconero e também graças a uma ligeira inclinação da quilha, bate Gomes.

57′ tiro de Inverno – Ele tenta derrubar a Juventus de longe, e Gomes estende um escanteio.

59 epílogo santista O extremo ofensivo do Benfica tenta um belo remate da mão esquerda. A bola sai um pouco.

61 ‘O Benfica é perigoso – Suspense para os Bianconeri, já que Pedro Santos quase zombou de Cinco.

64- Mahramovic está tentando Mais uma conclusão à distância de 13 para a Juventus. O corpo está de volta e a bola está definitivamente no chão.

66 ‘Segunda mudança – Outra mudança entre as fileiras de preto e branco. Chamou Maharamovic para o banco e o seu lugar na Juventus deu-lhe um excelente ataque.

diga 68 O argentino tenta bater um livre contra a barreira do Benfica.

73′ gráficos ocos – Mais uma obra prima da Juventus, que com Turicchia encontrou o clipe vencedor: Gomez foi derrotado, todos iguais ao Neon.

77 problemas de Gomez também Lesão do segundo guarda-redes do Benfica: é necessária a intervenção da equipa médica.

82′ Corrida Hasa Juventus 7 caiu na grande área. Para o diretor de prova é um alerta para o próprio Al-Ahsa, é uma simulação. Isso parece ser verdade.

85′ dentro de Cerri – Bonatti joga a carta Siri nesta partida final. Para abrir espaço para ele é Bonetti.

87′ fora da Turquia – O peru saiu de campo exausto, em seu lugar minha alma.

90′ rebote – Vamos jogar por mais quatro minutos.

90′ + 4 de intervalo A disputa de pênaltis será um decreto para o primeiro candidato à final.

Pênaltis

eu quero B: gol – 0-1

Ealing (J): gol – 1-1

Silva (B): Objetivo – 1-2

Mérito (J): Alvo – 2-2

Nuno Félix (B): Pólo – 2-2

idioma turco (J): Salvo – 2-2

net (B): Objetivo – 2-3

tem um (J): Gol – 3-3

Félix (B): Objetivo – 3-4

Soleil (J): Salvo – 3-4

Aqui termina o desafio: Benfica vai à final

Melhor do jogo Juventus: Shibuzu Boletins

Juve Benfica Primavera 2-2: placar e boletim de jogo

Redes: 3′ Neto, 10′ Semedo, 51′ Chibozo, 73′ Turicchia

Juventus (4-4-2): Senko; Savona (46 minutos), De Winter, Moharmovic (66 minutos), Torricia (87 espiritual); Mullazzi, Bonetti (85′ Siri), Meretti, Ealing; Shibuzu, Sulli. Em anexo. Bonati. Disponível. Scalia, Nzuangu, Sekularak.

Benfica (4-3-3): Soares; Rodrigues, Silva; Araújo, Tommy; Netto, Jevsinac (84′ Marquês), N’Dor (89′ Félix); Moreira (89 graus Resende), Semedo (37 graus Gomez), Santos (84 graus Nuno Félix). Em anexo. Castro. Disponível. Ferreira, Djo.

governar: Allard Lindhout (NED)

amonites: 45 Mérito

Desqualificado: 35 Soares

