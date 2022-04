“A memória daquela mão batendo no peito…”

Ricardo Izecson dos Santos em arte kaka , tem 40 anos. Uma data especial, 22 de abril de 2022, claro, também em casa Milão Quem não hesitou em enfatizar a ocasião. A mensagem nas redes sociais para o ex-malabarista brasileiro? “Hoje, o grande número 22 completa 40 anos. Bom dia. A lembrança daquela mão que batia no peito: Feliz aniversário, Ricky!” Tudo isso acompanhado de um vídeo com os 10 melhores gols da Liga dos Campeões feitos pela turma de 1982 com a camisa rossonera.

Kaká e o jogador de 40 anos com os 10 melhores gols da Liga dos Campeões contra o Milan

Por isso, vale a pena destacar os três primeiros lugares: em terceiro lugar, o primeiro gol na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões 2006-2007 por 3 a 0: é 2 de maio, e aos 11 minutos da partida de San Siro. , Seedorf inventou um suporte de cabeça para trás para Kakà que, da borda da área e sob a inundação do Milan, van der Sar rejeita com a mão esquerda cheia do pescoço, em um ângulo severo. No nº 2 passamos para 15 de setembro de 2005, onde o nº 22 bêbado – novamente no “Meazza” – toda a defesa do Fenrbahçe antes de bater, de saída, o goleiro turco Reçber Rü? Tu. Acima de tudo, escusado será dizer, a notável realização de Old Trafford (na primeira mão da habitual dobradinha da Liga dos Campeões de 2007), onde a lenda rossonera fez, com apenas um truque físico, a rendição da defesa dos Red Devils.

Kaká, Bola de Ouro de 2007 com o Milan

Kaká marcou 104 gols com o Milan em 307 partidas e em duas experiências diferentes. A mais longa e significativa, entre 2003 e 2009, retorna após uma temporada (depois de anos no Real Madrid) na temporada 2013-14. Com a camisa rossonera, o saudoso fala do Scudetto, da Liga dos Campeões, do bicampeonato da Eurocopa, do Mundial de Clubes, novamente com o Diabo, em 2007, conquistou a Bola de Ouro.