Juventus – Fiorentina 2-0, reportagens: Perin é o melhor, meio-campo da Juventus brilha

Resultado final: Juventus – Fiorentina 2-0

Boletim da Juventus (por Raimundo de Magistris)

Brin 7,5 – Selo de renovação de contrato com o melhor desempenho da categoria. Todo o instinto foi desarmar no primeiro tempo Arthur Cabral, reações muito rápidas no segundo tempo ao cabeceamento de Martinez-Quarta desviado por De Ligt. A Juventus decidiu continuar apostando nele para o papel de jogador número 12, e esta noite Perrin mostrou que sua escolha nunca foi tão correta.

Di Siglio 5.5 – Muitas vezes atrasado, ainda mais vezes em apuros. Biraghi sobrepõe suas partes várias vezes, chegando ao fundo com muita facilidade. De 79 Cuadrado 6,5 – Na final, ajudou-o com um golo de 2-0, que foi assinado por Danilo.

Bonucci 6.5 – Voltando ao centro da defesa com bom desempenho. Ele compensa com boas leituras de condição física que não o apoiam inevitavelmente durante toda a partida.

De Light 6.5 – Até agora insubstituível para Allegri, De Ligt fez uma boa exibição esta noite também em continuidade: sem queda no esforço.

Alex Sandro 6 – Com a Fiorentina em queda ofensiva contínua, limitou-se à fase de contenção: conseguiu assim, suas leituras nem sempre são claras.

Bernardeschi 7 – Não tanto no meio do jogo no primeiro tempo, mas ele tem a vantagem de encontrar o gol logo após meia hora de jogo não trivial, apesar das falhas dos adversários. No segundo semestre, o nível de desempenho também sobe. De 82 kylini sv

Zacarias 6.5 – Posicionado à frente da defesa, mas quando a Juve acompanha o recomeço de forma sistemática e no segundo tempo também está perto de marcar: confirma que tem o timing invejável da inclusão.

Danilo 6.5 – Em uma temporada complicada, o brasileiro sempre foi infalível para Allegri. Esta noite o médio foi destacado e o antigo City não desiludiu nem nesta função: com o tempo o seu golo final acabou por 2-0.

Rabiot 6.5 – Se partirmos do pressuposto de que ele é um meio-campista lutador muito mais do que um meio-campista do governo, seu desempenho só pode ser julgado positivamente: ele combina um bom jogo na fase de contenção com vários tremores no início do segundo tempo. No segundo tempo, ele também encontrou o gol, mas estava em uma pequena posição de impedimento.

Vlahovic 6 – Ele vai até as portas com Igor, sacrificando-se no altar da Juventus enquanto joga no início do segundo tempo. a partir de 82 ken sv

Murata 6 – E como Vlahovic, ele entrou na corrida de grande sacrifício. Uma partida importante do ponto de vista do empenho e que tem a vantagem de colocar a bola na posição de onde nasceu o gol de Bernardeschi. De 66 Dybala 6 – Bom efeito com a partida, principalmente na fase defensiva.

Massimiliano Allegri 6.5 – Defina o jogo para reinicializações e a estratégia acaba sendo a vencedora. O desempenho defensivo da Juventus foi muito forte.

Boletins da Fiorentina (por Niccol Basta)

Dragovsky 5 – Ele fechou o espelho bem na frente dos atacantes da Juventus na primeira meia hora, mas depois leu muito mal o cruzamento de Morata que levou ao gol de Bernardeschi. Erro fatal determina o gênero de sua equipe.

vem 6 – Ele mantém a Juventus bem quando ataca em sua raia. Muitas vezes é visto na mira, mas nem sempre é preciso para uma cruz. de 69′ Caligon 5.5 – Ele nem perdeu tempo para entrar em Rabiot, que conseguiu assinar com o placar de 2 a 0, mas felizmente para ele, o VAR lhe dá e anula o gol por impedimento. Tente dar apoio na final com vários cruzamentos que não levam ao gol.

Martinez Quarta 5.5 – A jogada do italiano na última hora com a derrota de Milinkovic se alinha com Vlahovic, que está sofrendo um contra um com muito arremesso atrás dele, e salvou algumas ocasiões com desarmes limpos e precisos. Recebeu o cartão amarelo no segundo tempo, onde enfrenta um problema maior, pois foi facilmente ultrapassado por Cuadrado para marcar o gol de Danilo que encerrou a partida.

Igor 6 – Ele é muitas vezes forçado, como Martinez-Quarta, a jogar com muitos arremessos atrás dele nos contra-ataques da Juve, de acordo com seu corpo e ritmo, mesmo que não seja o jogo perfeito para ele.

Biraghi 5 – Empurrão contínuo para a esquerda, acompanhado de saponara, mas com pouca precisão tangencial. Culpado, aliás, por ocasião do gol de Bernardeschi: Dragowski lê muito mal o cruzamento de Morata, mas a recusa do zagueiro é tão equivocada quanto a saída do goleiro. É um presente de 20 para a Juventus, que comanda a partida.

Duncan 5.5 – Muita substância no meio, mas também muitos erros técnicos na fase de construção. Não é meticuloso em melhorar as ações e mesmo às vezes tentando jogar nos últimos vinte metros, muitas vezes perde a escolha, com alguns tiros na cabeça para Cabral. de 79 ‘Malh sv

Torreira 6 – Ele tentou dar ordem e equilíbrio à Fiorentina, jogou uma grande quantidade de bolas e interrompeu várias transferências da Juve. O primeiro a aumentar a pressão de Viola, ele levou um duro golpe logo após o primeiro tempo, afetando a primeira final de fuga. Ele sai no intervalo devido a uma condição física instável. de 46′ Amrabat 6 – Na linha do jogo da Torreira, ele joga um grande número de bolas, embora sem arriscar pelos filtros, mas todas muito próximas na horizontal. Ele tem uma boa chance na final, mas chuta com muita leveza.

saponara 6 – No papel de ala médio e ala híbrido, tenta dar qualidade à manobrabilidade da equipa italiana, com boas inserções e uma capacidade que o faz preferir a inserção nos espaços dos seus companheiros. Boa corrida, com duas bolas divertidas que serviram aos companheiros e perigo constante na pista De Sciglio. de 63′ Fino 5,5 – Ele tentou com a cabeça baixa, mas não conseguiu mudar a face do ataque.

Nico Gonzalez 5.5 – No centro da ação, acende-se intermitentemente e sem poder cavar.

Cabral 5.5 – Ele luta muito de costas para o gol, mesmo de forma desajeitada, mas eficaz. No entanto, ele tem algumas bolas disponíveis para lesão e também é protagonista de um gol sendo “anulado” para sua equipe após alguns minutos, salvando na linha com um chute certeiro de Torreira. Um bom endereço e pouco mais não é suficiente.

Ícone 5 – Descentralizado e muito esfumaçado, não consegue dar à Fiorentina a mudança de ritmo, perdendo muitas bolas e desacelerando a manobra com dribles excessivamente complexos. Ele também é culpado de ingenuamente perder a bola, o que leva ao contra-ataque que levará ao gol de Bernardeschi: um jogo muito opaco. A partir de 79 ‘Piątek sv

Vincenzo Italiano 5.5 – A Fiorentina começa muito bem, joga o seu jogo mas de uma forma muito confusa. A equipe cria muito, chega nos últimos vinte metros e comete muitos pequenos erros técnicos, o que coloca em risco o fechamento da ação. Ele permaneceu no jogo apesar da negligência, mas não conseguiu retomar a qualificação apesar das mudanças sem escrúpulos. No entanto, saiu de cabeça erguida, num duplo confronto em que merecia algo mais. As muitas ausências tiveram impacto nesta segunda mão, mas o arrependimento remonta aos muitos erros cometidos por Franchi na primeira mão.