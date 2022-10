Tardozzi ataca: “Criticamos os caras da Moto3, mas olhe para Márquez” – Moto

Pesadelo de sábado Francesco Bagnaia E para a Ducati Team Malaysia oficial em Sepang, mas olhando para a corrida apesar dos erros constantes, o líder mundial é o melhor da grelha de partida na terceira fila com Alex Espargaró e Fabio Quartaro em quarto. Bagnaia caiu no TL3, perdeu acesso ao Q2, depois conseguiu entrar no Q2 com o melhor tempo no Q1, sessão em que Jack Miller caiu e permaneceu desclassificado.

O piloto que cresceu na Riders Academy VR46 caiu novamente com o único pneu macio novo na segunda rodada do Q2. Uma falta dupla não é tão grave à luz dos resultados dos outros, conforme indicado pelo gerente da equipe David Tardozzi para microfones Sky Sport MotoGP: “Não estamos completamente desesperados, aqueles com quem lutamos fizeram pior do que nós e Bajnaya sabe que tem velocidade suficiente, especialmente com os pneus usados. Estamos calmos e confiantes.”

Tarduzi também atacou novamente Marc Marquezculpado aos seus olhos de estar sempre no encalço de Bagnaia toda vez que ele saía na pista: “Criticamos muito os caras da Moto3 e depois olhamos para o que Marquez faz. O piloto tem que ser um bom exemplo, somos profissionais de ponta, e o comportamento de Márquez que sempre segue um adversário para ganhar vantagem na volta rápida não é positivo. Tenho um adjetivo pelo qual posso definir esse comportamento, mas é melhor guardá-lo para mim.”