A incrível escolha de Cristiano Ronaldo e Manchester United: como presente para …

Manchester, Reino Unido) – Ele ainda não abdicou, mas Cristiano Ronaldo Ele agora é um rei sem cetro ou coroa. De acordo com a ESPN britânica, CR7 Já ia ser esvaziado no verão de Manchester United , disposto a vendê-lo ao “maior lance” que, no entanto, nunca se revelou. O clube apostou tudo no novo curso de formação Bruxa Adolescente De fato, desde os primeiros confrontos entre o técnico holandês e o campeão português, ele o teria escolhido e liquidado a ex-Juventus.

Ronaldo “deu”, mas ninguém apareceu

Fontes da ESPN falaram novamente da falta de interesse do mercado em Ronaldo, talvez, especialmente em seu contrato semanal de £ 500.000. Independentemente da tentativa da seleção saudita lua crescenterejeitado pelo jogador, nenhum clube avança para CR7, que em fevereiro completará 38 anos e terá que apostar em tudo Copa do Mundo no Catar Para encontrar um time que ele gostaria de levar, mesmo emprestado, ao mercado de inverno. Pelo menos parcialmente, coloque-o no caminho de um triste pôr do sol.