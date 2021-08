Bronze Coneido e Itália aos 39! (7 de agosto)

Medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020: Bronze para Konedo!

a Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 A Itália ficou ainda mais enriquecida com a medalha de bronze que conquistou há poucos minutos Abraham Conedo Ruano No Final para o terceiro lugar apto para luta livre masculina – 97 kg. O italiano conseguiu vencer seu adversário turco, Suleyman Karadeniz, por 6 a 2 no final de uma partida que não parecia ter começado bem para os nossos atletas. Porém, com o passar do tempo, Konedo conseguiu manter o foco necessário para a recuperação e também conquistou um ponto extra quando a Turquia perdeu o cobiçado desafio no último minuto. Tão grande alívio para a Itália após a decepção que sofreu ontem com Frank Chamisso que não conseguiu bater o bronze com sua derrota final na categoria 74kg. (Atualização de Alessandro Reynoldi)

Medalha Olímpica Tóquio 2020: Kunido de Bronze

Novas disposições vindas do Japão, então vamos dar uma olhada Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Infelizmente para nós Melina Baldassarri não conseguiu ganhar uma medalha Na corrida vencida pelo israelense Linoy Ashram Mas ele ainda detém o recorde da Itália com a melhor colocação final em uma competição individual de ginástica rítmica. Prata para a russa Dina Averina e bronze para a bielorrussa Alina Harnasco. Na luta livre, Abraham Konedo jogará a final para Medalha de bronze contra o Karadeniz da Turquia. E em Madison, a Dinamarca (23 pontos) está à frente da Grã-Bretanha (40) e da França (40). (Atualização de Alessandro Reynoldi)

As corridas continuam em solo japonês, então vamos analisar Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A República Dominicana conquistou a medalha de bronze no beisebol ao derrotar a Coreia do Sul. No mergulho do pódio, o chinês Cao Yuan levou o ouro do pódio (582,35) na frente do compatriota Yang (580,40), bronze para o britânico Tom Daley (548,25). A Argentina derrotou o Brasil no vôlei masculino e conquistou a medalha de bronze, e no pólo aquático feminino, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro sobre a Espanha e, na medalha de bronze, a Hungria rejeitou a Rússia por 11-9. Entretanto, estamos à espera de saber onde foi Milena Baldasari, que por estes minutos participou na final da competição individual de ginástica rítmica. (Atualização de Alessandro Reynoldi)

Medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020: Itália é o oitavo

As primeiras corridas já acabaram, então vamos dar uma olhada em Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 Para o primeiro sábado de agosto. Aguardando potenciais novas medalhas dos atletas italianos, destacamos que a Alemanha ultrapassou a Itália e assim terminou na oitava colocação na classificação devido à medalha de ouro na canoa conquistada pelos alemães na vitória do brasileiro Ezequias Queiroz dos Santos. A medalha de ouro na canoa C-1 de 1000 metros, a prata do chinês Hao Liu, o bronze do moldavo Sergei Tarnovci. A China ainda está na canoa para ganhar o ouro na corrida feminina C-2500, à frente da Ucrânia e do Canadá. No caiaque feminino K-4500 m em uma canoa inimiga, a Hungria prevalece sobre a Bielo-Rússia e a Polônia. Na maratona feminina, a queniana Beris Jepchershire ganhou o ouro, a prata para Brigid Kosgei e o bronze para a americana Molly Seidl. No boxe, o búlgaro Stoica Krasteva conquistou o ouro na mosca e foi na categoria peso mosca masculino, o britânico Jalal Yafai, que derrotou o filipino Carlo Balam na final. Nos esportes coletivos, os Estados Unidos venceram a França por 87 a 82, levando o ouro no torneio masculino de basquete, e o norueguês Mull / Sorum conquistou o ouro no vôlei de praia ao derrotar a dupla russa Krasilnikov / Stoyanovsky por 2 a 0 na terceira etapa. O pódio do Qatari Sharif / Ahmed. (Atualização de Alessandro Reynoldi)

Medalhista dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020: China e Estados Unidos sempre lideram

a Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020، China escapando em primeiro lugar e Estados Unidos da América Em busca do segundo lugar, mas com cinco medalhas de ouro a menos, diferença que não será fácil preencher em alguns dias, enquanto o Japão parece conseguir defender um terceiro lugar que será excepcional, e a Grã-Bretanha segura o quarto lugar no ao mesmo tempo, o que é algo emocionante. Lute com a Rússia, sob a abreviatura de Comitê Olímpico Russo, e com a Austrália. Os Estados Unidos ainda é o país que mais medalhas já conquistou, mas esse recorde não chega para se destacar no ranking quadro de medalhas As Olimpíadas de Tóquio 2020, que (como em todas as edições dos Jogos) colocam o ator com mais medalhas de ouro em primeiro lugar. Por isso, neste momento existe a China à frente de todos, que é líder em Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 Com 36 de ouro, 26 de prata, 17 de bronze, 79 no total de medalhas e uma margem de defesa em relação aos EUA, que teve outro total de 21 (até 98), mas cinco ouros a menos. Na verdade, os Estados Unidos têm “apenas” 31 (por assim dizer) 31 de ouro mais 36 de prata e novamente 31 de bronze. a Japão Não lutam mais pela primazia, mas 24 de ouro, 11 de prata e 16 de bronze ainda grande pilhagem, além de pilhagem Grã Bretanha Que está classificado em quarto lugar com 18 ouro, 20 prata e muitos bronzes. O quarto lugar, no entanto, também é cobiçado pela Rússia e Austrália no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Rússia, tem 62 medalhas (a terceira em número de pódios à frente do Japão, Grã-Bretanha e Austrália), mas “apenas” 17 de ouro e, portanto, é o quinto, com 23 de prata e 22 de bronze. Diretamente atrás aqui estáAustrália Que tem 17 medalhas de ouro como os russos, mas “apenas” 6 pratas e, portanto, está atrasado – 44 no total de medalhas para o “canguru”, também graças a 21 de bronze.

A Itália está em sétimo lugar na medalha olímpica de Tóquio 2020

Quanto ao Mesa de medalha para italianos, todo o mundo Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 Nossa expedição já arrecadou 37 medalhas: ontem chegou oficialmente o novo recorde de pódios em uma edição das Olimpíadas, mas acima de tudo, conseguimos duas medalhas de ouro excepcionais Antonella Palmisano Na corrida de atletismo feminino de 20 km e Luigi Bossa No kumite -75 kg do caratê masculino e para conseguir algo ainda mais incrível, ele foi 4 x 100m revezamento, com quem alcançamos dez títulos nas Olimpíadas da Itália. Quais são nossas ambições hoje para as medalhas dos italianos nas Olimpíadas de Tóquio em 2020? Estamos a falar de sábado, 7 de agosto de 2021 e é preciso lembrar que haverá várias finais de atletismo, incluindo o revezamento 4×400 masculino com a Itália na final. Também é dada atenção a Madison para o ciclismo de pista, já que a Itália enviou a dupla formada por Simone Consone e Elia Viviani, os quais já estão no pódio em outras corridas em Ezo. Para a ginástica rítmica, temos Melina Baldasari na final individual, enquanto Farfalle está nos playoffs para sonhar o amanhã como equipe. A Itália também estará presente na final por equipes do nado sincronizado, embora seja uma grande façanha sonhar com o pódio, enfim teremos que prestar atenção a Abraham Conedo Ruano, o ítalo-cubano que espera se recuperar. Luta, mais Silvia Simraro que é a nossa mais nova carta no Karate. Veremos algumas coisas boas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na TV …

Medalhista olímpico de Tóquio 2020: o status da Alemanha, França e Holanda

No entanto, estamos falando sobre o quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, então devemos dizer que com o trio de ouro de ontem, estamos ainda à frente de AlemanhaQue era historicamente entre os gigantes e desta vez é o oitavo. Para os alemães, 9 medalhas de ouro, 11 de prata e 16 de bronze, com um total de 36 medalhas, então a Alemanha também está atrás da Itália no total de medalhas, já que o pódio azul é uma beleza 38 (recorde histórico absoluto) com 10 medalhas de ouro, como muitas medalhas de prata. e 18 bronze. Em nono lugar temos excelente Holanda (considerado o menos populoso), até agora conseguiu ganhar 9 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze e estar à frente de França, que fecha o top 10 do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com sete ouros, 11 pratas e nove bronzes, apenas 27 medalhas para o Quirrell e, portanto, também do ponto de vista quantitativo é o último do quarteto com a Itália, Alemanha e Holanda.

Classificação de medalhados olímpicos de 2020 – em 6 de agosto de 2021

China 1o: 38 de ouro, 30 de prata, 18 de bronze (86 no total)

2 uso: 34 ouro, 36 prata, 32 bronze (102 no total)

3 Japão: 25 de ouro, 12 de prata, 16 de bronze (53 no total)

4 Grã-Bretanha: 20 ouro, 21 prata, 21 bronze (62 no total)

5 Core (Comitê Olímpico Russo): 18 de ouro, 25 de prata, 23 de bronze (66 no total)

6- Austrália: 17 de ouro, 6 de prata, 21 de bronze (44 no total)

7 Alemanha: 10 ouro, 11 prata, 16 bronze (37 no total)

8 Itália: 10 ouro, 10 prata, 19 bronze (39 no total)

9 Holanda: 10 ouro, 10 prata, 12 bronze (32 no total)

10 França: 7 ouro, 12 prata, 11 bronze (30 no total)

Medalhas da Itália nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020

10 vezes (Vito Dell’Aquila, remo duplo leve feminino, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, vela Nacra 17, equipe masculina de chase bike, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Luigi Busà, 4 × 100m U)

10 pratas (Luigi Samelli, Daniel Garroso, Diana Baccosi, 4 × 100 sl U, Giorgia Pordenion, Sabre U Team, Gregorio Paltrinieri 800 SL, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari, Manfredi Rizza)

19 bronze (Mirco Zani, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Niccol Martini, Maria Centracio, espada da equipe D, 4 sem remo masculino, Federico Bordiso, remo leve masculino, Foil Foil, Lucilla Puri, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4 x 100 Mixed U, Gregorio Paltrinieri Box, Elia Viviani, Viviana Bottaro, Abraham Conyedo Ruano)

