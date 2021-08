Mônaco pede 30 milhões

Por alguns dias, após decepção em europeu Didier Deschamps Ele arriscou perder o banco da seleção francesa: acordou e adormeceu com perguntas sobre ele Zidane e permaneceu Zizou . Silêncio do Presidente Federal Noel Low Great , tornou o clima mais pesado. Uma semana de meditação antes de resolver as reservas e renovar a confiança no treinador. Não rasgue com Deschamps, juntos para se preparar no mundo todo em um Catar : a escolha mais lógica depois de terminar em segundo no Euro 2016, perdendo a final com Portugal A partir de Cristiano Ronaldo A Copa do Mundo que a Rússia ganhou em 2018.

renovação – Deschamps ficou, ele superou os mares furiosos e começou a pensar França do futuro. A intenção é renovar a seleção nacional e começar a equilibrar o valor de alguns jovens. Ontem à noite por ocasião da competição com NantesSiga o treinador Aurélien de perto chomini, 21, de ascendência camaronesa, meio-campista e técnico Mônaco, que também está no radar há algum tempo Tu es. Força atlética, interferência, 1,85 metros, visão do jogo, arremesso, chute de fora da área, engenharia e essência, 4 gols e 4 assistências na última temporada entre Liga 1 e xícaras. Deschamps pode chamá-lo para a seleção nacional nos próximos meses. E vê-lo em ação perto Kanti está em Pogba.

preço Mônaco pede trinta milhões: Esta é a resposta dada aos executivos que conduziram a pesquisa. O número 8 não despertou apenas o interesse da Juventus. até o Liverpool Ele avalia a possibilidade de investir neste homem que mostra profundidade e caráter no 4-4-2 do croata Nico. Kovac. Chuamini, na dupla fase de construção e liquidação, se alterna com a brasileira Jean lucas, nascido em 1998, que foi admirado no passado flamingo está dentro Santos. Nasceu em Rawan Em 28 de janeiro de 2000, ele também foi titular regular da equipe Sub-21 de Sylvain Ripoll. Naturalmente, ele tem um contrato com o Mônaco até 2024 e já assinou um rico contrato de publicidade com uma empresa de roupas esportivas. Ela vem de uma creche Bordeaux, Mônaco o levou em meados de janeiro de 2020 com um pagamento de dezoito milhões. Em Bordéus já foi apreciado antes Paulo Sousa, enquanto em Emirado Eu trabalhei com Robert primeiro Moreno Depois, com Niko Kovac. Seu nome está nos pensamentos da Juventus.