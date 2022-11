Primeiro-ministro, lesão embaraçosa: Ko ao sexo violento

No mundo médico, é conhecido como “Hérnia”, Por sua experiência e capacidade de resolver centenas de problemas musculares de estrelas do esporte. Muitas amostras se transformaram no professor Ali Shin 51 anos, para resolver lesões e problemas de todos os tipos. Hoje a estrela médica que vive em Manchester Acompanhei de perto muitos jogadores Liverpool e Chelsea Ele revelou alguns segredos não contados em um livro em que revelou alguns dos pedidos mais estranhos feitos a ele por jogadores de futebol e atletas em geral.

“Ele também me mostrou a situação em que estava ferido.”

Da amostra de feridos por espirros aos que foram submetidos à cirurgia de quadril: lesões na virilha Explicado para a mídia britânica – Todos eles vêm de voltas e reviravoltas, mas às vezes isso pode acontecer em circunstâncias incomuns. Uma vez o médico do clube me enviou um jogador muito importante na Premier League. Ele estava com uma dor excruciante na virilha e me disse que fez sexo com seu parceiro forte e alto”. Dr. Shin. revela: “O jogador em questão foi muito meticuloso ao explicar o que aconteceu e me mostrou a situação em que se machucou. Foi muito incomum, mas útil”. Após a cirurgia, a situação se resolveu. “Eu fiz uma cirurgia nele e dentro de quatro semanas tudo voltou ao normal.”