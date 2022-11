(Ao vivo!) Roma Lazio: 0-1 (29 Felipe Anderson). Oito minutos de recuperação em andamento

Como notícias de roma – Estamos aqui. No Olympico o Capital do Derby entre Roma e LácioO Derby merece muito do ponto de vista dos heróis.

o Crianças de Mourinho Alcance o próximo desafio com moral elevada E sabendo que vencendo hoje, os Giallorossi subiriam para o terceiro lugar na classificação, derrubando seus primos para quarto.

lá Láciocom os resultados mais recentes, Ele não aguenta mais nocautes. Como de costume, o derby vai jogar nos nervos, bem como na técnica. Emoções não vão faltar. Deixamos você na partida ao vivo. Sempre vá a Roma.

recorde de jogo

a outra metade

90′ – Oito minutos de recuperação.

87′ – Uma briga em campo por um jogo entre Rui Patrício e Radu fora de campo. Orsato avisa segunda-feira.

85′ – Lazio Chang: Dentro de Romero, fora de Zakani.

80′ – Dez minutos para terminar. Ele ataca Roma sem ter peso e qualidade dentro da região. Os últimos assaltos desesperados e confusos antes da recuperação.

74′ – troca dupla Roma: Dentro de Matic e Belotti, fora de Kamara e Zalowski.

73′ – Chance Lazio: Rui Patrício salva Felipe Anderson após contra-ataque de Cancellieri.

70′ – faltam vinte minutos. Um jogo ainda muito pobre, com poucas chances e muitos erros. A Roma não consegue inventar um jogo notável de encontrar um gol igual.

68′ – DUPLA MUDANÇA LAZIO: Dentro de Hysaj e Cancellieri, fora de Lazzari e Pedro.

67′ – Um membro do escritório de Giallorossi foi expulso devido a protestos.

66′ – Trabalho confuso entre Zaniolo e Abraham que conseguem entrar na área mas nenhum dos dois consegue lançá-lo para dentro.

63′ – Troca de Roma: Dentro de El Shaarawy – Fora de Karsdorp.

60′ – o jogo continua muito ruim. Meia hora para terminar.

54′ – Troca de Roma: Fora do Pellegrini, dentro do Volpato.

53′ – Pellegrini não consegue: Problema na flexão, ele tem que sair.

52′ – Balançando a cabeça no poste mais distante após escanteio de Pellegrini, a bola saiu.

50′ – Ficino advertiu falta sobre Zaniolo.

46′ – Recomeçamos. Em Roma em Celec em vez de Mancini.

primeira metade

45’+2′ – Acabou o mau primeiro tempo. Pouca exibição em campo, baixa velocidade e gol de Ibanez para Felipe Anderson que decide a partida. A Roma, que quase empatou então, mas o poste habitual, que Zaniolo acertou, negou o merecido empate para os Giallorossi. Precisamos de mais um jogo no segundo tempo.

45′ – 2 minutos de recuperação.

39 e # 39; – Pellegrini chuta da lateral esquerda na hora não é uma coisa fácil de sair com um pouco.

33′ – Cruz de Roma! Zaniolo, enviado por Abraão, chuta para o gol, passa a bola que sobe e bate no travessão quando o goleiro é atingido!

29′ – Gol da Lazio: Ibanez dá a bola na área para o adversário e Felipe Anderson sozinho supera Rui Patricio. Um erro incrível do brasileiro.

25′ – uma etapa pouco emocionante da partida, em que a Roma pega a bola no Mubzha e não pressiona a Lazio.

25′ – Lazzari advertiu falta sobre Zalewski.

15′ – Depois de um início forte para os Gillorossi, agora o ritmo diminuiu um pouco. Fase de estudo do jogo.

8′ – Mancini advertiu para uma intervenção tardia em Zakani.

5′ – Roma de novo! Um recomeço perigoso leva Zaniolo ao remate, a bola sai à esquerda de Provedel!

2′ – Episódio Um! Kamara rouba bem uma bola no trocarte, depois manda Ibrahim que bate bem devagar da beirada!

0′ – Orsato apita, Roma-Lazio começa!

Atualizações ao vivo das Olimpíadas

17h05 – De acordo com o que o DAZN noticiou nesses momentos, Ciro Propriedade Ele ficará no banco embora o nome do atacante não tenha aparecido hoje entre as equipes do clube.

17:00 – O Roma formaliza sua expansãoMourinho confirma camara No meio-campo e postado ao lado de Cristante. zalosky O favorito de Shaarawy está à esquerda, em primeiro plano Zaniolo E a lbrahim.

16h55 – isto Treinamento oficial da Lazio: Providel. Lazzari, Casal, Romagnoli, Marosic; Luis Alberto, Cataldi, Ficino; Pedro, Felipe Anderson, Zakani.

16h45 – isto A formação oficial da Roma Acabou de ser anunciado pelo DAZN: Rui Patricio Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Kristanti, Kamara, Zalowski; Zaniolo, Pellegrini; lbrahim.

16:00 – De acordo com os últimos rumores vindos do Olympico, Mo Câmara escolheu novamente Em vez de Matic no meio-campo dos Gelorossi.

16:00 Duas horas de derby. Céu limpo sobre as OlimpíadasO campo de jogo ainda não está em perfeitas condições. Estaremos entregando em breve Escalações oficiais de Roma e Lazio.

Roma Lazio, escalações oficiais

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Kristanti, Kamara, Zalowski; Zaniolo, Pellegrini; lbrahim. Em anexo.: Mourinho.

DisponívelSvilar, Boyer, Fina, Kumbula, Selek, Trippi, El Shaarawy, Bove, Matic, Vulpato, Tahirovic, Belotti, Shumorodov.

Lácio (4-3-3): Providel. Lazzari, Casal, Romagnoli, Marosic; Luis Alberto, Cataldi, Ficino; Pedro, Felipe Anderson, Zakani. Em anexo.: Vou ver.

DisponívelMaximiano, Adamonis, Gila, Patrick, Radu, Kamenovic, Hisage, Marcos Antonio, Pesek, Romero, Cancelleri, Immobile.

Regra: Orsato di Schio.

ajudantes: Millie Pretty.

quarto homem: Colombo.

VAR: Mazzolini.

AVAR: Pagão.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini